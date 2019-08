Magda Rodríguez regaló cirugías estéticas a integrantes de 'Enamorándonos'

Magda Rodríguez es una de las productoras más polémicas de la televisión, pues hace casi dos años dejó TV Azteca para convertirse en la productora del programa "Hoy" en Televisa. Sin embargo, antes de llegar a "Hoy", Magda Rodríguez era productora del programa "Enamorándonos" y reveló algunos secretos de dicha emisión.

También puedes ver:

En entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, Magda aseguró que su objetivo en "Enamorándonos" era ser cupido, pero algunos participantes no se sentían seguros con su físico, por lo que ella les proporcionaba las facilidades para someterse a cirugías estéticas.















Publicidad















"Yo las operaba, sí (…) Finalmente una de las cosas que debes hacer es amarte a ti mismo, entonces creo que si alguien tiene un complejo tan fuerte -y no quiero decir porque tu te puedes querer gordita, chaparrita, alta, no tiene nada que ver- pero cuando no tienes un amor por ti, lo primero que tienes que hacer es amarte a ti para amar a alguien, entonces si tienes un problema como 'tengo los brazos gordos', pues lo resolvemos con la cirugía, entonces conseguíamos intercambios, lográbamos que estas niñas lo hicieran y además cambiábamos su manera de verse a sí mismas", mencionó Magda Rodríguez.

Además, comentó que a las participantes les hicieron cirugías de busto, liposucción, carillas dentales, entre otros tratamientos.

Aquí el momento…(min 15 a 18)

También puedes ver: