Más de 16 horas para ver a Brad Pitt

El primero en la fila de fanáticos para ver a Brad Pitt era Osvaldo Gutiérrez, quien viajó desde Celaya, Guanajuato a la Ciudad de México para poder conocer a uno de sus grandes ídolos, Brad Pitt. El hombre de 45 años de edad llegó a las dos de la mañana del lunes para poder ser el primero en ver al actor estadounidense.

Osvaldo viajó durante cuatro horas para llegar a la plaza comercial Toreo Parque Central, donde se llevó a cabo la alfombra roja para presentar la cinta Había una vez en Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino.

“Desde las 11 de la noche del domingo viajé a la Ciudad de México porque esto es una por única (…) Soy fan de Brad Pitt dese hace muchos años, sigo su carrera y desde que me enteré que venía decidí hacer todo lo posible para ser el primero”, dijo Osvaldo.

Además comentó que más que un autógrafo, su objetivo era tomarse una fotografía a lado de Pitt. “Es un actor top de Hollywood y no me podría perder esto. En cuanto a Tarantino realmente no me afectó que no viniera pero sé que a muchos fans les afecto”, mencionó.