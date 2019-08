Conoce al jurado de los premios #LosMetro 2019

Las nominaciones de este año y la decisión de quiénes serán los ganadores de la segunda edición de #LosMetro 2019 está en las manos del jurado. En esta ocasión fueron 25 creadores teatrales mexicanos los que tuvieron bajo su criterio la responsabilidad de seleccionar y calificar a las producciones, intérpretes y creativos en cada una de las categorías en competencia.

Los miembros del jurado realizaron su trabajo en el anonimato y, al igual que el público, el día de hoy con este anuncio conocerán a los demás. Cada uno calificó de forma personal y secreta en una escala del 1 al 10 con decimales los diferentes aspectos de las obras inscritas, ninguno calificó alguna de las producciones con las que tuvieran conflicto de interés y no todos calificaron la totalidad de las 71 obras inscritas.

El jurado

Adrián Martínez Frausto, escenógrafo.

Es egresado de la carrera de Arquitectura de Interiores en CENTRO. Estudió una maestría en Diseño Escénico en Yale School of Drama. Actualmente es profesor de la Especialidad en Diseño Escénico en CENTRO. Algunos de sus créditos incluyen: Hello, Dolly!, Después de Casa de muñecas y La sociedad de los poetas muertos.

Alejandra Ballina, directora.

Estudió la carrera de Comunicación con especialidad en medios audiovisuales en la Universidad Iberoamericana y dirección escénica en Central School of Speech and Drama en Londres. Ha participado en la dirección escénica de La dalia negra, codirigió el remontaje de Lobos por Corderos y dirigió Blink y Tres roomies. Fungió como directora residente de Les Misérables y Casi normales. En 2019 dirige Nuestro Cuaderno Rojo de Claudia Romero.

Ana Sofía Gatica, actriz.

Actriz formada en la Cambridge School of Visuals and Performing Arts, donde obtuvo un reconocimiento por su interpretación de Olivia en Noche de Reyes y Queen Margaret en Enrique VI; así como en CasAzul Artes Escénicas Argos donde estudió la carrera de actuación. Participó en las obras Las musas huérfanas y la Decimoprimera Noche de combate, presentada en el Teatro de la Ciudad. Actualmente forma parte del elenco original de La obra que sale mal.

Bárbara Colio, dramaturga.

Sus obras se han estrenado en España, Portugal, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Argentina, Perú, Costa Rica y en diversos lugares de México; traducidas al inglés, portugués, gallego y francés. Ha recibido varios premios estatales, nacionales e internacionales y cuenta con más de trece publicaciones que reúnen su trabajo dramatúrgico. Master en Estudios Avanzados de Teatro por la Universidad de La Rioja, España; Profesora del Colegio de Teatro de la UNAM; ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores y escritora residente en Nueva York, España, Singapur, en The Royal Court Theatre de Londres y es la primera escritora latinoamericana invitada en residencia en China. En el 2017 se le otorga el Premio Nacional Juan Ruiz de Alarcón por su trayectoria y aportación al teatro mexicano, siendo la quinta mujer que lo recibe en 30 años.

Daniela Schmidt, actriz.

Originaria de la Ciudad de México, estudió actuación en La Casa del Teatro, CEFAC, y Técnica Meisner en el William Esper Studio en Nueva York. Ha participado en más de 12 obras de teatro, como La ginecomaquia, La casa de los espíritus y Conejo Blanco Conejo Rojo; en más de 15 largometrajes entre los que se encuentran Casi Divas, A la mala y Regresa; y en diferentes proyectos televisivos, como Eva Luna, Amor en custodia y Cuando seas mía.

David Castillo, productor ejecutivo.

Como productor ejecutivo ha trabajado con diferentes profesionales del teatro entre los que se encuentran Luis de Tavira, Mario Espinoza, Martín Acosta y Harif Ovalle. Como docente imparte la materia de gestión de producción y taller de producción de espectáculos en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Trabajó en el Programa de teatro para niños y jóvenes del INBA durante 11 años. Actualmente coordina y organiza el Día mundial del Teatro en el CENART.

Edyta Rzewuska, escenógrafa y vestuarista.

Estudió artes plásticas en la École Régionale des Beaux Arts de Caen, Francia. En París terminó la carrera de escenografía en la École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs dónde obtuvo la Maestría en Escenografía. Desde entonces se ha desempeñado profesionalmente en México como diseñadora de vestuario y escenógrafa en más de cien puestas en escena. Fuera de México ha colaborado con compañías teatrales en Estados Unidos, Canadá, España, Polonia y Francia. Paralelamente a su actividad como diseñadora coordina el posgrado en Diseño Escénico en CENTRO.

Eric Morales, director.

Ha participado como director en diversas puestas en escena entre las que se encuentran: Vestuario de hombres, Ensayo para cortar cabezas, Joe y El amor desde el punto de vista de Camilo Sesto. En televisión ha colaborado en las producciones Caer en tentación, La candidata, Para volver a amar, Rubí y Amor real, entre muchas otras.

Estela Fagoaga, vestuarista.

Estudió la carrera de escenografía en la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA donde actualmente es parte de la planta docente. Máster en Moda y mercadotecnia en la Universidad Anáhuac del Sur y Diseñadora de modas por la Jannette Klein Fashion Design School. Sus trabajos como diseñadora de vestuario independiente incluyen más de 50 títulos entre los que destacan obras como Hello,Dolly!, Billy Elliot y La Divina Ilusión; y óperas como Lucia di Lammermoor y Così fan tutte.

Félix Arroyo, escenógrafo e iluminador.

Licenciado en escenografía por la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA. Ha participado como diseñador de escenografía e iluminación en más de 120 proyectos escénicos de teatro, danza y ópera. Su trabajo ha sido presentado en diferentes festivales en México, como el Festival Internacional Cervantino y la Muestra Nacional de Teatro, y en el extranjero, como el Festival a Solas Magdalenas Project (España), Festival internacional de las Artes (Costa Rica) y el Festival SantiagOFF (Chile). Actualmente se desempeña como docente en la Universidad del Claustro de Sor Juana e imparte diferentes cursos en el territorio nacional.

Fernando Bonilla, actor y director.

Egresado en 2007 de la carrera de dirección del Instituto de Cine Madrid, España. Ha dirigido 24 obras, entre ellas Almacenados, Los ingrávidos y A ocho columnas. Su trabajo se ha presentado en festivales como la Muestra Nacional de Teatro, la Noche de los Teatros de Madrid, el festival Sleepless Night y Festival Iberoamericano de Bogotá. Como actor ha participado en 22 puestas en escena, entre ellas El Teniente, Hamlet y 3 Días en Mayo.

Ludwika Paleta, actriz.

Empezó su carrera a los 9 años de edad en el teatro, fue así como se enamoró de los escenarios y de la actuación y no ha dejado de trabajar desde entonces. Su carrera abarca proyectos en cine, teatro, televisión, doblaje y producción. Sus más recientes proyectos en teatro incluyen La prueba, No se si cortarme las venas o dejármelas largas, Un dios salvaje, La madriguera y Duele la cual produjo junto a Osvaldo Benavides y Pedro Ortiz de Pinedo. En el cine ha participado en películas como Rumbos paralelos, por la cual fue nominada al premio Ariel como mejor actriz.

María Penella, actriz.

Es egresada de la Royal Central School of Speech and Drama, en Londres, Inglaterra, donde obtuvo su grado en actuación y se especializó en Creación Colectiva. Su trabajo incluye participaciones en El Diario de Ana Frank, como protagonista; Todavía tengo mierda en la cabeza, dirigida por Carmen Ramos, y Léxico Tóxico de Mariana Hartasánchez en el rally de la Feria del Libro Teatral. En 2018 recibió el Premio Metropolitano de Teatro 2018 por su trabajo en el musical El hombre de la Mancha. Recientemente formó parte del elenco de Casi Normales y fue protagonista de la obra Pequeña Voz.

Mónica Huarte, actriz.

Realizó sus estudios como actriz en la Interlochen Arts Academy, MI, Estados Unidos, el Foro de la Ribera, en la Ciudad de México, en Juan Carlos Corazza en Madrid y en Stella Adler en Los Ángeles. Entre las muchas obras que ha protagonizado destacan Constelaciones, por la que ganó un premio como mejor actriz de teatro, El curioso incidente del perro a medianoche, Mentiras El musical, Avenida Q, Casi un Pueblo y Love Song. Tiene una amplia carrera en cine, ha participado en largometrajes como Without Men, Cansada de besar sapos, Efectos secundarios y La boda de mi mejor amigo, por mencionar algunos. Terapia para la sed es su primera obra de teatro publicada.

Óscar Carapia, coreógrafo y director.

Coreógrafo residente y Tap Master de Billy Elliot, producción de Alejandro Gou. Recibió grandes elogios por su trabajo en Aplauso con Verónica Castro y ha sido premiado, entre otros trabajos, por Mi bella dama. Su participación como creativo ha sido destacada en montajes como El joven Frankenstein, Los productores y Spamalot. Ha trabajado como productor y director creativo en colaboración con marcas como Discovery Networks, Bentley y Grupo GNP, así como director artístico y coreógrafo en campañas publicitarias. Próximamente estrenará Sugar en el Teatro de los Insurgentes con lo que celebra 25 años de carrera.

Pablo Chemor, compositor y actor.

Estudió piano y teoría musical en el CIEM. Después de dos años como becario de United World Colleges en Gales estudió piano con la maestra Guadalupe Parrondo, posteriormente ingresó a King's College London, donde cursó la Licenciatura y Maestría en composición con George Benjamin, Silvina Milstein y Jonathan Cole, además de estudiar musicología y etnomusicología. Cursó talleres de actuación en Casa del Teatro. Actualmente compone y produce música para cine (Marea de Arena, Elvira) y teatro. Ha participado como actor y músico en diversas producciones escénicas como Hotel Good Luck, y Noche de Reyes por la cual recibió el Premio Metropolitano de Teatro a Mejor Composición Original para una obra.

Paula Sánchez-Navarro, directora.

Licenciada de la carrera de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Complementó sus estudios en el New York Film Academy tomando un curso de Cinematografía y otro de Guión Cinematográfico. Ha producido varios montajes, entre los que se encuentran Antes te gustaba la lluvia, Una noche en la playa, el musical La llamada y Romeo y Julieta. En 2019 produce Tal vez mañana sea un día cualquiera y Novecento.

Pepe Zepeda, publicista.

Más de dos décadas en difusión dentro de OCESA le han permitido conocer, explorar, y compartir las entrañas del entretenimiento en vivo. Ha participado en los planes de marketing, difusión y consolidación de más de 2,500 eventos entre los que se encuentran montajes teatrales, conciertos, danza, ópera y eventos deportivos. El éxito de su trabajo se traduce en generar mejores contenidos que inviten y capturen la atención del mundo actual del entretenimiento.

Pilar Boliver, actriz y directora.

Es reconocida como una de las personas más destacadas de la escena teatral mexicana; cuenta con 35 años ininterrumpidos de carrera artística. Es miembro del Programa de Creadores Escénicos con Trayectoria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, estudió Literatura Dramática y Teatro en la UNAM, es docente en la Escuela Nacional de Arte Teatral y ha fungido como jurado en más de quince convocatorias del Fondo Nacional par a la Cultura y las Artes en el área de Artes Escénicas. Como actriz de teatro ha trabajado en más de 90 montajes entre los que se encuentran La Divina Ilusión y Coco, Mademoiselle, Gabrielle y como directora ha llevado a escena Un acto de Dios y Kahlo, viva la vida, por mencionar algunas.

Reynolds Robledo, dramaturgo.

Es parte de la primera generación de la carrera de Dramaturgia y guión cinematográfico de Argos CasAzul. Destacan las obras Lobos por corderos y Sonámbulos. Recientemente estrenó la obra Réquiem bajo la dirección de Enrique Singer. Incursionó como dramaturgo y co-letrista del musical original Con amor… Isa Colibrí junto al director y compositor Jaime Lozano. En 2019 espera el estreno de una nueva obra titulada MAÑANA.

Samuel Sosa, productor.

Cursó la carrera de Realización Cinematográfica en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Destaca su trabajo como productor de diversos proyectos de cine entre los que se encuentran Sincronía, Potosí y Sopladora de Hojas; y en teatro, frente a la compañía Petit Comité Teatro, Un barco encallado en medio del mar helado, Circo confesional para fenómenos anónimos y Mis notas en servilletas de papel, por mencionar algunas. Destacan también su trabajo en la producción de La divina ilusión, Edificio San Miguel y Humedad. Miembro fundador de la Red de Espacios Culturales Independientes Organizados de la CDMX y del Colegio de Productores de Teatro. Administrador del Teatro La Capilla de 2015 a 2019. Actualmente al frente de Dirección de Vinculación y Gestión Cultural del Foro Shakespeare.

Susana Moscatel, crítica y adaptadora.

Se ha destacado en los medios de comunicación mexicanos desde 1996, trabajando como periodista, conductora, traductora, adaptadora, editora y columnista en diversos espacios de cobertura nacional. Estudió la carrera de comunicación y fue alumna del Instituto Virginia Fábregas. En cuanto al teatro ha participado en la adaptación y traducción de diversas puestas en escena como RENT, Los monólogos de la vagina, Defendiendo al cavernícola, Duda, Chicas católicas, Agosto, Visitando al señor Green, El rey león, Billy Elliot y Les Misérables, entre otras.

Toño Romero, stage manager.

Licenciado en Comunicación por la UDLAP y en Universidad de Navarra. Inició su carrera de Teatro en 1997 como Gerente de Operaciones en el Teatro Orfeón con Bella y Bestia. Stage Manager en El fantasma de la ópera, Jesucristo Superestrella, Full Monty, Les Misérables, José el Soñador, Bésame mucho, Los productores y La sociedad de los poetas muertos. Production Stage Manager en La novicia rebelde, Todo sobre mi madre, Billy Elliot y A los 13, entre otros. Produjo y dirigió Tick, Tick… Boom!

Vicky Araico, actriz y productora.

Abogada por la Escuela Libre de Derecho y actriz egresada del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. En 2009 obtiene el grado de maestría en Estudio, dirección y pedagogía del movimiento en The Royal Central School of Speech and Drama en Londres. Ha trabajado como docente y profesional de movimiento en conservatorios en Londres y México. Como actriz trabaja en teatro, cine y televisión. Entre sus producciones se encuentran Juana in a Million (ganadora del Premio Metropolitano de Teatro a Mejor Coreografía y/o Movimiento para una obra), El efecto y El No Show México, este último a estrenarse en noviembre de 2019. Es miembro de la Asociación Mexicana de Productores de Teatro y del actual Colegio de Productores de Teatro.

Víctor Weinstock, director y actor.

Hizo estudios de actuación en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y estudió dirección, dramaturgia y antropología en la Universidad de Houston. Además de su trayectoria como director, escritor y actor, ha colaborado en el área de producción en compañías e instituciones de primer nivel, tanto en México como en Nueva York. Dramaturgista, director residente y administrador del 3LD Art & Technology Center de Nueva York de 2006 a 2009, en donde dirigió The Curse of the Mystic Renaldo y Plutón. Co-autor con Lorena Maza y Consuelo Garrido del musical Bésame mucho. Autor, entre otras, de Otra fábula sombría y De nudos. Dirigió La voz humana, Modigliani, La obra del bebé, ¿Quién teme a Virginia Woolf? y En casa en el zoo.

Los Metro se llevarán a cabo del 21 de agosto en el Teatro Telcel.

