'Playmobil, la película apela a la nostalgia': Darío Yazbek

El actor Darío Yazbek participa en la cinta Playmobil, la película, en la que prestó su voz para el personaje Rex Dasher, un agente secreto que –en su versión en inglés– es interpretado por el actor británico Daniel Radcliffe.

¿Cómo fue trabajar en Playmobil, la película?

— Realmente fue muy interesante porque es un proceso muy distinto al que, por lo general, se hace en cine o en teatro. El gran reto fue que yo no vi la película hasta que llegué a grabar, entonces tenía una idea muy vaga de cómo era el personaje; sin embargo, este proceso es muy común entre los actores de doblaje y eso es lo que admiro de ellos, porque aunque no saben todo sobre el personaje logran hacerlo único.

¿Te gustaría seguir trabajando en doblaje?

— Es el segundo que hago y es muy interesante, es un mundo muy complejo y yo estoy aprendiendo todavía, entonces obviamente tengo que mejorar muchas cosas, pero si llega un buen proyecto sí lo hago. Al final del día soy actor de cine y de teatro y sé que en ese sentido esos dos ámbitos son mi fuerte porque son cosas que yo sé hacer. Sin embargo, el doblaje me ha ayudado a ampliar mis horizontes y a conocer muchas más cosas.

¿En tu infancia te gustaba Playmobil? ¿Eras cercano a este mundo?

— Sí, de niño tenía un barco pirata de Playmobil que me regaló una tía y la verdad es que me volvía loco, me fascinaba. Cuando vi que ese mismo barco aparecía en la película me emocioné muchísimo y recordé mucho mi infancia.

Eres un actor más enfocado en teatro y en cine ¿Has recibido apoyo o críticas de actores de doblaje?

— La verdad es que mi relación con los actores de doblaje es de compañerismo. Toda la gente que he conocido ha sido muy generosa conmigo, me han apoyado, me han dado tips, hubo un recibimiento muy cercano y, realmente, si ellos incursionaran en teatro o en cine, también los apoyaría, porque al final de cuentas somos actores, aunque trabajemos con distintos elementos. En general siempre me han recibido con brazos abiertos.

¿Qué opinas sobre las nuevas películas animadas?

— Me parece muy bien, creo que esta película en lo particular apela a la nostalgia en cuanto a Playmobil, también aborda esta parte de cómo jugar y cómo eso nos puede unir como personas, es muy bonito el mensaje de decir ‘si jugamos entre nosotros podemos resolver ciertos problemas’. En lo particular, el mundo de Playmobil tiene como estos guiños de que no pueden doblar las rodillas y también está increíble la relación que los espectadores tiene con esos juguetes porque ves a estos muñecos y recuerdas tu infancia, entonces este tipo de películas también es para papás porque muchos tuvieron Playmobil de niños.

¿Cuál es tu percepción del doblaje en México?

— Es una industria que tiene mucho peso, son actores que tienen más de tres generaciones trabajando en ese ámbito y obviamente hay mucha tradición. Por mucho tiempo sí ha sido una forma de poder cultural mexicano muy fuerte que en Latinoamérica permea.

¿De qué trata?

Esta cinta muestra las aventuras que debe enfrentar Marla dentro del mundo de Playmobil para encontrar a su hermano Charlie, quien se introduce a este mundo mágico. En su travesía, Marla conocerá a diversos personajes que la ayudarán a hallar a su hermano, como es el caso de Del y el agente secreto Rex Dasher. Playmobil, la película se estrenará el próximo 16 de agosto en las salas de cine mexicanas.







