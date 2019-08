Björk instala su utopía en el Parque Bicentenario de la CDMX

Como se esperaba, Björk brindó una velada única en la que hizo gala de su versatilidad, voz y dominio escénico que dejó sin palabras a los asistentes.

También puedes ver:

La carpa imponente montada en el Parque Bicentenario en la alcaldía Azcapotzalco fue el punto de encuentro con la islandesa, quien de nueva cuenta llegó al país para hacer cinco fechas como parte de su tour "Cornucopia".

Con un espectáculo difícil de traducir por sus elementos, Björk estuvo acompañada por 10 músicos, con visuales de Tobias Gremmler y un diseño de audio inmersivo de 360 grados, bajo la dirección de la cineasta argentina Lucrecia Martel.

De esta forma la cantante llegó para mostrar por qué se ha convertido en un icono de la música.

“The gate”, “Utopía”, “Arisen my senses”, “Venus as a boy”, “Show me forgiveness” fueron parte de las piezas que interpretó la artista, en este concierto que es considerado como uno de los más elaborados al llevar de la mano lo acústico y lo digital.

Sonidos e imágenes que evocan tranquilidad -una mezcla en la que alcanza a distinguirse la electrónica, el pop y algo parecido a la música renacenista-llevaron al público por un viaje introspectivo por el mundo de Björk, quien se llevó los aplausos al igual que el coro que estuvo a cargo de la apertura.









Publicidad









Pero en este teatro digital la islandesa también recordó la relación entre la naturaleza y ser humano, mientras su público muy atento la acompañaba a cada paso en el escenario, así como con sus aplausos.

“Isobel”, “Blissing me”, “Body memory”, “Hidden place” también lucieron en la voz de la artista, quien mantuvo a su público a la expectativa, pues al no permitir la toma de videos toda la atención se concentró en el escenario, donde flores, zonas desérticas, planetas y otras imágenes encadenaban.

“Features creatures”, “Courtship”, “Losss”, “Sue me”, “Tabula rasa” daban cuenta del final de este espectáculo que, como la cantante, resulta difícil de encasillar.

Para terminar Björk presentó a su equipo, que fue ampliamente reconocido con aplausos por el público. “Future forever” y “Notget” cerraron esta actuación, la primera en la ciudad como parte de su tour.

Björk continuará en la Ciudad de México hasta el 30 de agosto que ofrecerá su última presentación en el Parque Bicentenario, que durante el día mantiene sus actividades normales.

También puedes ver: