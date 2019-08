Pedro Sola rompe el silencio y habla de su pareja 30 años menor

El comunicador Pedro Sola rompió el silencio y por fin compartió, cómo y dónde conoció al gran amor de su vida, con el que logró establecer una relación sólida y de respeto, a pesar de la diferencia de edad que existe entre ellos.

En una entrevista con la revista Quién, el presentador de Ventaneando comparó su relación a la de una icónica escena de la telenovela Gabriel y Gabriela, en la que la actriz Ana Martín se columpiaba mientras cantaba el tema Dulce amor que decía: “¡El amor me llegará, algún día y en cualquier lugar!”, pues así le pasó, en el instante menos esperado conoció a su actual pareja del que dijo es “inteligente, simpático, guapo y educadísimo”.

El conductor detalló que conoció a su novio por internet y que se encuentra muy enamorado. “Estoy muy enamorado, tengo una pareja que conocí a través del internet, por correo electrónico, me escribió y era muy interesante, porque estaba perfectamente bien escrito en ortografía, sintaxis y puntuación, todo era perfecto y me cuestionaba una serie de cosas interesantes. Le contesté, aunque no sabía quién era. Seguimos la comunicación (electrónica) durante dos ocasiones más, entonces le pregunté: ‘¿Quién eres, por qué no me dices?’”, recordó.

Le carismático presentador también dijo que hay una diferencia de edad, sin embargo, eso nunca ha sido importante. “Él tenía 24 años y yo 54”.

Sola afirmó que después comenzaron a tener una comunicación más directa. “En ese momento me di cuenta que hay jóvenes a los que les gustan los viejos, porque a mí siempre me gustó la gente de mi edad”.

Pedro aceptó que “en el ambiente gay es muy fácil ligar, pero no lo es mantener una relación”; por eso cuando conoció a su actual amor ya no lo quiso soltar: “Vino a México de Villahermosa, varias veces desde que nos conocimos en 2001, luego me dijo que ya se podía venir a vivir a México, comisionado por su trabajo y le dije: ‘Vente a vivir a mi casa’ y aquí sigue”, finalizó.

Además de las tres décadas las que los separan, también lo hace las profesiones de ambos, ya que la pareja de Pedrito es totalmente ajena al espectáculo y a la vida pública.

