Actrices se manifiestan contra la violencia machista en premios Metro

A celebrar nuestro teatro en familia! Gracias infinitas a los organizadores de @losmetromx por este espacio y por promover la cultura contra viento y marea, pura admiración y cariño!!! Gracias a mis hermanas de la #LaLigaMexicanaDeMujeresDeTeatro y mis hermanas de @yaeshora_mx y a todas las mujeres que se han sumado, ustedes me han ayudado a sanar. ESTAMOS UNIDAS Y NO NOS VAMOS A SOLTAR NUNCA. . Como siempre gracias a mi equipo por darme un look que combina con lo que siento y me da fuerza! El vestido hermoso es de mi increíble amigo @alfredomartinez_brand. El styling by @tinoportillo, pelo @charlycabraleshair y maquillaje @andreamorenomakeup!!! . #NoNosVamosASoltar #LosMetro #SomosTodas #EstamosEnResistencia #JuntasSomosMasFuertes