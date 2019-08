Vendido, arrastrado y misógino, así calificó Marta Guzmán a Loret de Mola

La comunicadora Marta Guzmán arremetió contra su ex compañero de trabajo Carlos Loret de Mola por su salida del aire el pasado viernes.

A través de su cuenta de Twitter, Guzmán calificó a el ex conductor de Despierta con Loret como un incongruente, vendido, arrastrado y misógino.

"Trataré de no sonar agresiva. Pero quiero ser lo más honesta posible. No es ningún mártir ni le están coartando su libertad de expresión. Obtiene lo que se ha ganado por incongruente, vendido, arrastrado y no menos misógino", escribió en su cuenta.

El tuit estuvo acompañado de los hashtags #MiOpinión o Karma es una perra #KarmaIsABitch, haciendo referencia a que Loret estaba pagando algo del pasado.

La vida da muchas vueltas. Nadie es intocable y se cosecha lo que se siembra. A los que pisaste al subir, te los encontrarás al bajar. — Marta Guzmán (@Pasadita) August 23, 2019

Ante la crítica de su seguidores por los adjetivos ocupados, la comunicadora tuiteó algo más al respecto.

"Por lo general, uno trata de buscar las palabras adecuadas y "políticamente correctas", pero de repente ¡zaz! te salen las reales, las que siempre quisiste decir. Y ¡ah! ¡Qué bien se siente!", justificó.

Guzmán fue criticada por no arrobar a Loret de Mola; sin embargo, dijo que ella no era política para arrobar a su ex compañero y así lo había decido.

No arrobo. No soy política. No lo dije antes. Lo digo ahora. ¿Por qué? Porque así lo decidí. Y acepten que son felices con el mitote que se armó. Son más los que saben perfecto de qué se trata. Gracias a todos y a cada uno que se ha tomado el tiempo de subirse a este #TrenDel… — Marta Guzmán (@Pasadita) August 23, 2019

¿Por qué se peleó Marta Guzmán con Loret de Mola?

Marta fue conductora siete años del programa Primero Noticias, que conducía Carlos Loret de Mola,y salió en 2012 tras supuesto pleitos con su compañera Laura G.

Al respecto, Marta Guzmán reconoció en entrevista con "SNSerio" de Multimedios que tuvo problemas serios con Laura G, pero no llegaron nunca a los golpes.

"No éramos muy amigas, no nos llevamos muy bien que digamos, ella tenía su muy particular forma de ser y yo la mía”, explicó.

