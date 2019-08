Paulina Rubio recibe burlas al hacer ejercicio

Paulina Rubio se encuentra en plena preparación y ensayos para el arranque de Deseo Tour en Estados Unidos.

Es por eso que la cantante pule los últimos detalles de la producción de los conciertos, además, se ejercita para estar al 100%, con la finalidad de tener una buena condición física.

La cantante mexicana compartió un clip en su cuenta oficial de Instagram, donde se le observa durante una sesión en el gimnasio.

Las imágenes no fueron bien tomadas por sus seguidores, pues la mayoría se burló la técnica y manera de hacer la rutina de ejercicio.

"TourMode. Preparándome para el #DeseoTour2019", escribió la Chica Dorada.

Los comentarios fueron, en su mayoría, una fuerte crítica a Paulina Rubio.

"Y la promoción? Cambio de disquera es URGENTE", "Para que los lentes", "Fuerza Pau", "Deberías cambiar de entrenador jaja", "No a supone que tiene un entrenador porque no le dicen que lo hace mal" y "Como cuando juegas basketball con la pelota ponchada", fueron algunos de los mensajes colocados en el perfil de la artista.

"Ahorita llegan los expertos en decir que no hace bien los ejercicios solo porque ven el @programahoy ? tú muy bien Queen you are a warrior", "Cuidado…Paulina…se me lastima y se nos daña el tour" y "Hermosa como siempre", anotaron otras personas.



Paulina Rubio, de regreso a los escenarios

Paulina Rubio anunció su regreso a los escenarios de Estados Unidos, a partir de septiembre, con su gira titulada Deseo Tour 2019.

La gira es parte de su más reciente álbum Deseo, con la cual recorrerá 10 ciudades de Estado Unidos, iniciando en San José, California este 12 de septiembre y finalizará en Washington el 29 de septiembre.

