Drake Bell confunde a sus seguidores

Drake Bell se ha convertido en un sex symbol para más de tres millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial.

El cantante suele compartir imágenes semi desnudo, en el que exhibe que las largas horas de gimnasio están dando buenos resultados.

El músico subió una imagen este miércoles en el que escribió: “818-900-9678 Llámame cuando estés solo…", lo que generó la locura entre sus seguidores . Muchos intentaron llamar, pero a través de sus comentarios señalaron su decepción porque no tenían ninguna respuesta.

"Por qué no me contestas", "Lo llamé y estás loco por darle al público tu teléfono. Te amo Drake", "Dice la operadora que no existe :(", "Pero no contestas Instagram lindo ese es el detalle", fueron algunos de los comentarios en su perfil de Instagram.

Promoción para su disco

El exprotagonista de la serie Drake & Josh realizó este comentario de publicar su teléfono para promocionar su nueva canción Call me when you're lonely.

Por tal motivo, por ello subió un video en su cuenta oficial de Instagram donde se lo ve tocando la guitarra y, a sus pies, un mensaje en color amarillo que dice “Llama ahora!” junto a su número de teléfono.

El músico sí respondió algunas llamadas, lo que generó una serie de mensajes.

"Alguien sabe cómo marcar desde México?", "Gracias por contestar de nuevo, realmente hiciste toda mi semana y algo más","¿ALGUIEN recibió y respondió "Hola" y colgó?, "Gracias por la llamada. Soy el tipo que hablaba de lo que te inspira y hablamos de las personas que admiras. Y oye, aprecié mucho la llamada y estaba tan nervioso que ni siquiera mencioné lo increíble que eres. Sigue así".

