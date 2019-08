Patricio Wills deja la vicepresidencia de Televisa

Actualmente las televisoras mexicanas han tenido una serie de cambios tanto en sus programas como en sus equipos de trabajo. En esta ocasión, se dio a conocer que Patricio Wills ya no seguirá en su cargo como vicepresidente de producción y contenidos de Televisa.

De acuerdo con el diario Basta, Patricio Wills fue despedido porque no dio suficientes resultados, pues el colombiano apostó por contenidos de acción y de "narcos" como "La Piloto"; sin embargo no convenció a todos los directivos de Televisa, ya que su números no subían.

Además, se dio a conocer que Televisa lo despidió el pasado miércoles dejando en su lugar a Jorge Eduardo Murguía, quien ha trabajado durante muchos años en la empresas. Sin embargo, la televisora no ha confirmado ni negado esta información.

Patricio también era responsable de la nueva adaptación de "La Usurpadora" que se estrenará el próximo 2 de septiembre.

