Bad Bunny y Maluma se consagran como los reyes del verano

Calor, sudor y reggaetón dominaron las pistas de baile durante los meses de verano y vacaciones en México. Sech prendió la fiesta con su éxito “Otro Trago” junto a Darell, que fue la canción más escuchada en Spotify durante el verano en 2019 en el país. A pesar de llevar poco tiempo en la música, el panameño ocupa el lugar 106 en la lista global de artistas con más oyentes mensuales en Spotify.

La música del artista urbano Bad Bunny sonó fuerte este verano, pues cuatro de sus canciones están entre lo más popular en México. Su colaboración con Tainy para “Callaita” ocupa el segundo lugar en el listado en México y fue la quinta canción más escuchada globalmente. El remix de “Soltera” del puertorriqueño fue la cuarta canción más sonada en México, precedida por 11PM de Maluma que ocupó el tercer lugar.

J Balvin dijo presente en el top de canciones del verano. LA CANCIÓN, de nuevo con Bad Bunny, y Con Altura, una colaboración con Rosalía y El Guincho, ocuparon la quinta y sexta posición del listado. Balvin no sólo trabajó con Bad Bunny para el lanzamiento de su álbum colaborativo Oasis en junio, también hicieron juntos una nueva versión de “No Me Conoce – Remix” de Jhay Cortez, que ocupó el octavo lugar de este conteo.

“Tal vez”, de Paulo Londra, le pone flow al verano, alcanzando la séptima posición del listado, y HP de Maluma se colocó en el puesto número nueve.

“Señorita”, la más sonado en el mundo

Sabemos lo que hicieron este verano. Shawn Mendes y Camila Cabello con su segunda colaboración, "Señorita", fueron la canción más popular del verano de 2019 en Spotify a nivel global y la número 10 en México. Con más de 565 millones de streams desde su lanzamiento en junio, el hit se ha mantenido en la cima del listado Top 50 global de Spotify durante ocho semanas seguidas. (Mira la reacción de Shawn Mendes a "Señorita" como la mejor canción global del verano en el blog For the Record de Spotify).

Ed Sheeran y Justin Bieber con “I Don’t Care” tuvieron la segunda canción más escuchada globalmente, seguida de “bad guy” de Billie Eilish.

La sorpresa en el mundo la dio el rapero y cantante Lil Nas X, cuyo tema “Old Town Road” ganó popularidad en la primavera –como meme y como hit– y su remix junto a Billy Ray Cyrus llegó a ser la cuarta canción más escuchada. Para demostrar que no es un one-hit-wonder, Lil Nas X lanzó un segundo éxito llamado “Panini”, que también hace parte del top global del verano de Spotify.

Canciones más escuchadas en México (entre el 1 de junio y el 20 de agosto de 2019):

“Otro Trago” – Darell, Sech

“Callaita” – Bad Bunny, Tainy

“11 PM” – Maluma

“Soltera (Remix)” – Bad Bunny, Daddy Yankee, Lunay

“LA CANCIÓN” – Bad Bunny, J Balvin

“Con Altura” – El Guincho, J Balvin, ROSALÍA

“Tal Vez” – Paulo Londra

“No Me Conoce – Remix” – Bad Bunny, J Balvin, Jhay Cortez

“HP”- Maluma

“Señorita” – Camila Cabello, Shawn Mendes

Canciones más escuchadas globalmente (entre el 1 de junio y el 20 de agosto de 2019):

“Señorita” – Camila Cabello, Shawn Mendes

“I Don't Care (with Justin Bieber)” – Ed Sheeran, Justin Bieber

“bad guy” – Billie Eilish

“Old Town Road – Remix” – Billy Ray Cyrus, Lil Nas X

“Callaita” – Bad Bunny, Tainy

“Beautiful People (feat. Khalid)” – Ed Sheeran, Khalid

“Otro Trago” – Darell, Sech

“Someone You Loved” – Lewis Capaldi

“Goodbyes (Feat. Young Thug)” – Post Malone, Young Thug

“Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse” – Post Malone, Swae Lee

“Ransom” – Lil Tecca

“Soltera – Remix” – Bad Bunny, Daddy Yankee, Lunay

“If I Can't Have You” – Shawn Mendes

“Money In The Grave (Drake ft. Rick Ross)” – Drake, Rick Ross

“Con Calma” – Daddy Yankee, Snow

“Piece Of Your Heart” – Goodboys, MEDUZA

“Truth Hurts” – Lizzo

“Never Really Over” – Katy Perry

“Loco Contigo” (feat. J. Balvin & Tyga) – DJ Snake, J Balvin, Tyga

“Panini” – Lil Nas X

