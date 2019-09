Venga la alegría desmiente ingreso de Alfredo Adame

Alfredo Adame ha sido protagonistas de varios escándalos en los últimos meses, al hablar o acusar a varias mujeres con las que ha trabajado o que han sido sus amigas.

Hace unos días el periodista de espectáculos Alex Kaffie comentó en su podcast Sin Lisonja que TV Azteca estaría en una serie de negociaciones con el polémico conductor Alfredo Adame.

Andrea Legarreta da carpetazo a los ataques de Adame

El actor supuestamente conduciría el programa matutino Venga la Alegría para poder competir directamente con su excompañera Andrea Legarreta.

La televisora del Ajusco utilizó sus redes sociales para desmentir que tengan charlas con Alfredo Adame.

Es completamente falso que el Señor Alfredo Adame se une a #VLA. #FakeNews @TVNotasmx — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 2, 2019

Andrea Legarreta estuvo hace unos días en Guadalajara, donde compartió un mensaje que le envío Mary Paz Banquells ex esposa de Adame.

“Me hizo llorar de tristeza, no por mí, sino por lo que ha vivido y de lo que sus hijos han vivido. 'Me siento muy avergonzada por mis hijos que llevan el apellido de esta persona más pena me da que tus hijas tenga que pasar por lo mismo que pasaron mis hijos al oír a un personaje tan enfermo hablar de su madre de esa manera'. Es triste y no puedo continuar con eso, pero mi marido (Erik Rubín) reaccionó como es, como un señor”.