Juego de manos... se le sale de control a Poncho De Nigris

Una disculpa pero se salió de control el juego caras y gestos, le doy la razón a mi esposa en esta ocasión, juego de manos juego de villanos y a la princesa ni con el pétalo de una rosa se le toca. Alegría ! No vuelve a pasar amor @musamistral estamos todos castigados en este mundo que no merecemos 🙏🏻😔🤭