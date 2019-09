Yolanda Andrade por fin confirma el nombre de la famosa con quien se casó

Hace unas semanas Yolanda Andrade causó controversia al confesar que se había casado con una mujer hace 20 años y que no podía revelar el nombre por respeto a ella y porque era famosa.

""Yo sí me puedo liberar y hablar de mí. Pero no puedo hablar de ella, porque es una persona pública, muy famosa y yo no puedo decir sin preguntarle; la quiero mucho. Fue un momento simbólico muy bonito, estábamos en una etapa muy enamoradas", dijo en esa ocasión.