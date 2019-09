Alejandra Guzmán quiere reconciliarse con Frida Sofía

La cantante Alejandra Guzmán anunció a la prensa el lanzamiento de su nueva placa discográfica Alejandra Guzmán. At The Roxy, en el que hace un homenaje a algunos representantes del rock en español y que llegará al as plataformas digitales y en versión física este viernes 6 de septiembre.

En conferencia de prensa, la artista mexicana afirmó que se trata de un disco muy significa mucho para ella, pues además de haber sido grabado en vivo en uno de los recintos más importantes para la industria musical, en él reversiona los clásicos del rock que marcaron su adolescencia.

“Fue por estos temas que yo quise ser artista, que me inspiraron a hacer rock. Yo soñaba con ser como ellos y ahora estoy aquí, con 30 años de carrera artística”, afirmó.

Sobre la relación que mantiene con su hija Frida Sofía, luego de varios meses de dimes y diretes, la cantante advirtió que desea acercarse a ella.

“Siempre voy a estar para ella, siempre la voy a amar, nunca voy hablar mal de mi hija, nunca voy hablar mal de mi sangre”, expresó. Y siguió: “Lo que más le deseo es que sea feliz, que encuentre lo que le haga feliz en la vida. Que encuentre amor, quien la ame, la respete y le dé su lugar”.

Alejandra advirtió a la prensa que los únicos que conocen lo que pasa en su familia, son los involucrados, y que contrario a lo que ha dicho Frida Sofía, ella siempre ha estado para su hija.

“Siempre he estado presente en la vida de Frida, siempre he tenido como prioridad su amor, su educación, sus oportunidades, porque ella estudió dos carreras. Hubo dos intentos de secuestro y por eso la mandé a Estados Unidos, pero nunca dejé de ir, de visitarla, de estar con ella cuando estaba enferma, pero también ella tomó la decisión de seguir en Miami porque no quiere volver. El departamento donde vive yo se lo compré. He estado siempre al pendiente de ella”.

Explicó que al igual que a ella, a Frida le tocó una madre trabajadora que le ha enseñado a ganarse las cosas porque no se regala nada, y si ha sacrificado tiempo con ella fue para asegurar su bienestar.

“Cuando quiera acercarse sabe que aquí estoy. Ojalá algún día me comprenda, algún día tenga hijos y algún día esto pase a otro plano, porque yo soy famosa y por eso se hizo un escándalo, pero es un tema familiar. Lo que más quiero es acercarme, abrazarla y perdonarla, igual que ella puede perdonarme a mí de muchas cosas, pero no hay nada que no se pueda solucionar".

La Guzmán señaló estar con la conciencia tranquila, porque sabe que la acusación que Frida hizo de que ella tuvo una relación con su exnovio Christian Estrada no es cierta, “sé quién soy, no me escondo, ni miento, ni tengo amoríos con la gente, eso no está en mí”.

Alejandra comentó que ella se mantiene firme ante adversidades como estas, gracias a que siempre busca aprender de ellas, porque después de vencer a cuatro bacterias, 30 operaciones y varias mutilaciones a su espalda, tiene la certeza que es muy bendecida, “porque lo que no me ha matado me ha hecho más fuerte”, finalizó.

