Andrea Escalona asegura que Daniel Bisogno no está a su altura

Dicen que "donde hubo fuego cenizas quedan", sin embargo, este no es el caso en la relación que durante varios años mantuvieron Andrea Escalona y Daniel Bisogno.

Durante su participación en el programa Todo para la mujer, con Maxine Woodside, Escalona habló sobre su nuevo papel como Doña Inés en la obra de teatro El Tenorio Cómico, pero además, sobre su situación sentimental.

La conductora del programa matutino Hoy, Andrea dijo que se siente sumamente feliz de actuar al lado de grandes actores como Carmen Salinas, Marielena Saldaña y los Mascabrothers.

A su vez, la hija de la productora Magda Rodríguez dijo que por ahora se encuentra soltera y entre sus planes no está volver con Daniel Bisogno, con quien mantuvo una relación en 2009.

"No hay galán, hay galón…”, dijo entre risas, a lo que Maxine respondió: “no, espero que no regreses con el galón por favor… No, no, no”.

Cuando Andrea fue cuestionada sobre el hombre con quien le gustaría compartir su vida, de forma contundente dijo que quiere a alguien "de su nivel".

"¿Qué pedimos? Somos trabajadores, tenemos valores, de familia, un tipo que esté al nivel, que tampoco está tan sencillo, una le pone ganas a la vida, entonces que esté a la par, ¿cierto?”, finalizó.

