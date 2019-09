¡Bárbara de Regil sí come tacos! La captan en plena mordida

View this post on Instagram

Hoy mi día estuvo increíble ! Tuve unas fotos para una revista en la q siempre quise trabajar 😭😍 y ayer como es de costumbre Hablé de algo MOTIVACIONAL… En este caso el amor propio en un video , dije que quien constantemente se va de peda y come frito se esta destruyendo … ( claro hablando de una vida constante , no de algo q haces ocasional ) La piel se Jode con las desveladas , con el humo del cigarro 🚬 , el alcohol 🥃🍸🍹 son calorías vacías y lo frito aporta grasa y te ayuda a contribuir el colesterol jajaja también contribuye con ciertos tipos de cancer etc … ✅🤷🏻‍♀️ El punto del video era decirles que se AMEN primero a ustedes antes que los demás , por que si estas bien tú … harás sentir siempre bien al de alado …. Bueno , me encanto por que salieron los haters sin vida a criticar 🤮🥴😜y los amorosos a decir claro por eso en Mexico somos #1 en obesidad etc 😞 . En fin ! Gracias 🙏🏻 ! Fui tendencia en Twitter jajajjaja y aquí mi reflexión de hoy ….. pensar en Amor propio y críticas 🙏🏻♥️ ( y al final ! ame los memes de hoy 😍🤣🙏🏻 #barbaraderegil plis suban más jajjajajaja ) subo el video de la “ polémica” en @br5tips por q estoy segura a muchos les llego mal el chisme ‼️ Como siempre digo …. come un 80 sano y un 20 lo que quieras ‼️🍕🥭🌭🍍🌮🥥🥪🥝🍧🍣🥫🍿🍬🧁🍭🍻🍶🥦🥐🍅🌶🥕 #barbaraderegil