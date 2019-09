Chris Pazcal rompe con los estereotipos de los mexicanos en el cine internacional

View this post on Instagram

Hoy hace 3 años que se fue una de las personas más importantes en mi vida. No solo me inspiro a amar más mi profesión, sino que me enseño a ser un mejor ser humano. Yo se que me estás cuidando y dando más fuerza desde donde estés para seguir mi sueño y nunca darme por vencido. Te extraño y te amo mi ángel 👼❤️. It’s been 3 years since one of the most important people in my life passed away. She didn’t only inspire me in my career as an actor, but she inspired me also to be a better person. I know you’re taking care of me wherever you are and giving me strength to keep going and never give up in my dreams. I love you my angel 👼❤️