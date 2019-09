Encuentran muerto a Ric Ocasek, vocalista de The Cars

Ric Ocasek, el vocalista de la banda de rock The Cars, fue hallado muerto este domingo en un apartamento ubicado en Manhattan.

El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York dijo que los agentes que acudieron a un llamado al número de emergencias 911 encontraron sin vida a Ocasek, de 75 años, alrededor de las 16:00 horas.

Señalaron que no había indicios de algún crimen y que el médico forense determinará la causa de la muerte.

Algunos de los éxitos de The Cars a fines de las décadas de 1970 y 1980 fueron Just What I Needed, Shake It Up y Drive.

La banda fue inducida el año pasado al Salón de la Fama del Rock and Roll.

En mayo de 2018, la modelo y actriz Paulina Porizkova anunció en redes sociales que ella y Ocasek se habían separado tras 28 años de matrimonio.

La pareja se conoció cuando grababan el video musical para Drive.

Sting & Ric Ocasek.

El icónico líder de The Cars ha fallecido repentinamente a los 75 años de edad. Estaba casado con la ex modelo polaca Paulina Porizkova.

Descanse en paz. pic.twitter.com/oi1V3zfQ3f — Todo sobre Sting (@Todosobresting) September 16, 2019

Ric Ocasek junto a Paulina Porizkova, Iman y David Bowie. Cada vez que subo está foto añado lo mismo: Clase. pic.twitter.com/XBRuO6Ikvw — Gonzalo Oyanedel (@gxl_oyanedel) September 16, 2019

Legado musical

Richard Theodore Otcasek, más conocido como Ric Ocasek, fue un cantante, compositor y productor estadounidense, conocido por ser el vocalista y líder de la banda de rock The Cars, además de productor para varios grupos, entre los que destacan Weezer, Nada Surf y No Doubt

