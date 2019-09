Hansel y Gretel llevarán la ópera a municipios de Nuevo León

La magia y el colorido de la versión operística de Hansel y Gretel se hará presente en 8 municipios de Nuevo León, con el propósito de que los niños tengan un acercamiento a esta expresión artística a través de un montaje divertido y de fácil comprensión, explica Óscar Arévalo, coordinador de Música en el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León.

“Este proyecto busca acercar la ópera a nuevos públicos con un montaje accesible, divertido y lúdico para los niños de nivel primaria. La experiencia del año pasado fue muy positiva y, con el mismo equipo creativo, repetimos el montaje, ahora en nuevos municipios”.

Hansel y Gretel, la versión operística basada en el cuento de los hermanos Grimm, se presenta como parte de las acciones que dan seguimiento a la política de descentralización de los servicios culturales implementada por Conarte en la presente administración. Para esta actividad cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura Federal y la colaboración de los municipios, a través de sus departamentos de cultura.

En el montaje participa Mónica Belinda Garza (producción y dirección musical) y Leticia Parra (dirección escénica). Al piano estará Lucía Torres, quien cuenta con una trayectoria de más de 30 años de experiencia en los que se ha especializado en dar soporte a cantantes de ópera.

En el elenco de Hansel y Gretel se hace una mezcla de juventud y experiencia: Daniela Cortés (Hansel); Luisa Mordel (Gretel); Rocío Tamez (La bruja); Oziel Garza-Ornelas (Peter, el padre), y Linda Gutiérrez (Gertrude, la madre).

En la puesta en escena se cuenta con el acompañamiento de un cuerpo de danza integrado por Karina Siller, Melissa Guzmán, Laura Fernanda, Patricio Botello, Humberto Luna y Alejandro Carreón.

A través de los elementos visuales, explica Mónica Belinda Garza, se logra un montaje que logra atrapar la atención de los menores.

“El equipo de trabajo es fabuloso, con un ensamble dancístico lleno de magia, diversión y arte que, a través de sus movimientos y presencia en el escenario, nos enriquecen y hacen esto mucho muy ágil para que los niños siempre estén en alerta constante. También se realizó una adaptación en la música para que no sea muy extensa”, detalla.

La ópera fue compuesta por el músico alemán Engelbert Humperdinck a finales del Siglo XIX, tomando como base el cuento de los hermanos Grimm en el que un par de niños pobres que parten de casa, se pierden y enfrentan peligros y tentaciones que tendrán que vencer con valentía.

La directora de escena, Leticia Parra, considera que Hansel y Gretel no pierde vigencia y, aunque es una historia cruenta que ha sido matizada a través de los años, es un excelente pretexto para acercar a los niños a las manifestaciones artísticas.

“Aplaudo esta iniciativa porque la sensibilización al arte es importante que se haga desde la primera infancia y me parece muy adecuado que desde niños se estimule y les den la posibilidad de ver ópera. Uno quisiera que la violencia no estuviera presente, pero los niños no están ajenos… están inmersos en el mismo mundo de los adultos”.

En la producción también participa José Alfredo Antillón (escenografía y utilería) y Malcolm Vargas (diseño de arte). El vestuario es confeccionado por Marilú Diseños.

Hansel y Gretel concluirá su temporada en Monterrey con dos funciones abiertas al público en general el domingo 29 de septiembre en el Teatro del Centro de las Artes, a las 12:00 y 16:00 horas.

Los boletos estarán disponibles en la taquilla de este recinto de lunes 23 al viernes 27 de septiembre en horario de las 09:00 a las 16:00 horas, con un costo de $50 pesos general y de $30 pesos para menores de 12 años y estudiantes, maestros y adultos mayores que presenten su credencial.

HANSEL Y GRETEL

Ópera de Nuevo León

GIRA EN MUNICIPIOS:

(Funciones exclusivas para escolares)

19 de septiembre / 11:00 horas / Teatro Bicentenario. Mier y Noriega

20 de septiembre / 11:00 horas / Teatro de los Héroes. Doctor Arroyo

23 de septiembre / 11:00 horas / Centro Social Francisco Treviño. Ciénega de Flores

24 de septiembre / 11:00 horas / Sala Polivalente del DIF. Los Ramones

25 de septiembre / 11:00 horas / Auditorio Municipal de Presidencia. Montemorelos

26 de septiembre / 18:00 horas / Centro Cultural Rosa de los Vientos. San Nicolás de los Garza

27 de septiembre / 11:00 horas / Teatro de la Ciudad. García

FUNCIONES ABIERTAS AL PÚBLICO

Domingo 29 de septiembre / 12:00 y 16:00 horas / Teatro del Centro de las Artes. Monterrey

*Boletos: $50 pesos general y de $30 pesos para menores de 12 años y estudiantes, maestros y adultos mayores que presenten su credencial.