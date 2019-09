Tom Welling regresará como Superman en el Arrowverso

View this post on Instagram

Tom Welling, o Clark Kent de Smallville, retornará ao papel do Superman para Crise nas Infinitas Terras, crossover do Arrowverse na CW. Segundo a descrição da emissora, o especial mostrará o que aconteceu com Kent dez anos após a conclusão do seriado. Os três primeiros episódios do especial serão exibidos em dezembro deste ano e a história se completa em janeiro, com a transmissão dos dois últimos. #CW #Arrowverse #Superman #CrisenasInfinitasTerras