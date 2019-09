El día que Tania Ruiz protagonizó video viral del sismo del 19S

View this post on Instagram

Nada como la Ciudad de México!! Muy agradecida de este lugar y cumpliendo 8 años desde que llegue a vivir aquí. Gracias por tantas oportunidades y por la hospitalidad. Por toda la gente tan Hermosa que he conocido y sigo conociendo. Esta ciudad me abrazo como mi casa y agradezco a todos los que han formado parte de mi historia. Feliz me siento!! Viva Mexico!! Amo ser Mexicana!! 🇲🇽♥️🙌🏻🙏🏻♥️🇲🇽