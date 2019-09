Todo a su tiempo en los temas del amor: Yalitza Aparicio

Por el momento, la actriz Yalitza Aparicio se encuentra soltera y sin compromiso.

Después del trancazo que resultó la película “Roma”, la artista de origen oaxaqueño al parecer no ha tenido tiempo para el amor o éste no ha llegado a su puerta.

¿No hay tiempo para el amor, ahorita en estos momentos?” se le cuestionó durante una breve entrevista en Monterrey.

“Todo a su tiempo”, respondió de manera escueta.

Aparicio acudió al Auditorio Luis Elizondo, del Tecnológico de Monterrey, para brindar una charla en el marco del Foro “Equidad de Género”, organizado por el capítulo estudiantil He For She y la Federación Estudiantil.

La joven, de tan sólo 25 años, sonrió de manera coqueta cuando se le preguntó sobre los rumores de que ha salido con algunos galanes.

“Mira qué maravilla ya ni yo me enteraba de eso”, expuso.

Vestida con un conjunto blanco y zapatos rojos, la artista se vio rodeada por una multitud de periodistas a los que atendió de forma apresurada.

“Disfruté mucho esta conferencia es como regresar a lo de ser maestra. Solamente que ahora con chicos de otras edades, como les dijera a ellos, de la edad que yo tenía, son adolescentes, pero lo disfruté mucho, espero que les haya servido a los chicos y que este mensaje gracias a ustedes vaya a llegar a más puntos”, compartió.

Destacó que en la actualidad se encuentra de maravilla y echándole muchas ganas con todo lo que tiene que aprender.

El papel de los maestros en los salones

“Proyectos (cinematográficos) más adelante, ya saben que los indicados se los dirán. Hay pláticas, es algo tardado, no es tan sencillo y les digo voy aprendiendo”, sostuvo.

La actriz causó revuelo entre los estudiantes del Tecnológico de Monterrey que asistieron a su conferencia por la manera directa y clara que respondió a los cuestionamientos de los moderadores de la charla.

La artista habló, entre otros temas, de la labor de los maestros en las aulas y destacó que no es sólo su responsabilidad la educación de los niños.

“La educación va de la mano con todos no sólo con el maestro, debe de existir un maestro que apoye y motive a sus niños, debe de existir un padre de familia que apoye que todos estos aprendizajes en la escuela se fortalezcan en la casa y debe haber un alumno que realmente esté interesado en ir a aprender, debe de haber un gobierno que apoye también”, sostuvo.

La joven, quien estudió la carrera de educadora, sentenció que no se puede trabajar si falta alguna de las partes “necesitamos que los cuatro se apoyen”.

Aparicio compartió con el público, que acudió a su charla, quién es la mujer que la ha inspirado en su vida.

“A mí, la mujer que más me inspiró fue mi mamá, ella siempre fue mi modelo a seguir y ella me recalca todo el tiempo que yo pienso diferente, pero le digo, no es que a la mejor no era tu intención trasmitirme ese mensaje, pero yo así lo aprendí, eso fue lo que capté de lo que me decías”, confesó.

Agregó que su progenitora es su modelo a seguir porque nunca se rindió ante nada y tenía hasta dos o tres trabajos para sacar adelante a su familia.

“Y por eso yo decía: quiero ser una mujer así, que no sea sumisa que la sociedad no la haga menos, que ella a pesar de todo lo que esté pasando siempre esté sonriendo, siempre le esté regalando una sonrisa a los demás porque nunca sabes cómo están los demás de dónde vienen, como se sienten y detrás de esa sonrisa que tú les distes les está cambiando la vida”, puntualizó.

