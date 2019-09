Diversa y colorida la alfombra morada de los premios Emmy 2019

Llegó el día para premiar a lo mejor de la televisión, y las estrellas de la pantalla chica comenzaron a desfilar por la alfombra morada del Teatro Microsoft de Los Ángeles, California.

Los preparativos para acoger este domingo la 71 edición de los Emmy está llena de sorpresas y tendencias que van de lo clásico a lo llamativo, en cuanto a los diseños que portan los famosos.

La favorita de la noche es la serie Game of Thrones, que se posiciona como la favorita y dice adió este año de las ceremonias.

La serie se despidió de los espectadores en mayo convertida en un fenómeno histórico de la televisión y que parte como favorita para la gala con 32 nominaciones.





Una de las cosas que más gusta es la tradicional alfombra previa por la que desfilan buena parte de las estrellas más importantes de la pequeña pantalla, como Eric White, Patricia Arquette y Alfie Allen.





Durante el desfile de estrella se vio a Dascha Polanco, con un vestido en dos colores de Christian Sirianoo. Así como a Milo Ventimiglia, nominado a mejor actor por serie dramática en This is Us.

El actor James Van Der Beek lució un peculiar traje de terciopelo rosa palo, es uno de los integrantes del reparto de Pose.

Kelly Osbourne, presentadora de la previa en la alfombra roja para la televisión estadounidense, eleigió un vestido negro de Brandon Maxwell.

Mientras, Mario Lopez, presentador de la previa en la alfombra roja para la televisión estadounidense llegó con un traje clásico negro.





Mujeres en la alfombra roja

La actrices desfilaron por la alfombra morada de los Premios Emmy y ahora lo hicieron portando piezas en diferentes colores desde rojos, negros, amarillos, blancos, brillosos; además vestidos largos o piezas de pantalón, con profundos escotes al frente o de espalda.



