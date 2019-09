Mau y Ricky hacen regalo a México

View this post on Instagram

A esto nunca nos vamos a acostumbrar. Desde que éramos chiquitos hemos soñado con lo que estamos viviendo hoy. La conexión que sentimos con ustedes es la más profunda que hemos sentido. Gracias por tanto amor y cariño! Ya casi empieza la gira para cantarla juntos! Próxima parada Puebla y después arranca #DosDesconocidosTour que nos llevará por toda la república mexicana y pronto anunciaremos fechas en el resto del mundo. #PAYC ORO #LaBoca DOBLE PLATINO #DESCONOCIDOS DIAMANTE + ORO