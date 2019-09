Adicciones, enfermedades e intento de suicidio de José José

Esta tarde se confirmó la muerte del cantante mexicano José José. De acuerdo con la periodista Ana María Canseco, el intérprete "acaba de morir hace unos minutos en un hospital de la ciudad de Homestead, al sur de Florida, por complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía".

Pero la vida del intérprete de temas como “El Triste”, “Almohada”, “La nave del olvido”, “Gavilán o paloma”, entre otras, se desarrolló entre polémicas, enfermedades y adicciones.

Adicciones

Los daños que dejaron sus adicciones fueron fulminantes, pues perdió la voz, sufrió parálisis facial en 2007 por el ataque de la bacteria Bell’s Palsy, que lo mantuvo alejado varios meses de los escenarios; en 2009, continuó su lucha contra la enfermedad de Lyme, misma que llegó a paralizarle el lado izquierdo de su cuerpo.

“Me cuesta trabajo hablar por la falta de aire en el pulmón y de la tráquea del lado izquierdo, pero mis cuerdas vocales están limpiecitas”, reveló a la agencia Notimex hace unos años.

El intérprete de “Gavilán o Paloma” también fue diagnosticado diabético, enfermedad que también ha afectado su vista, por lo que debe usar lentes de alta graduación.

Intento de suicidio

Debido a las múltiples enfermedades que lo aquejan, el intérprete padeció depresión, incluso, confesó que hace unos años intentó terminar con su vida.

“Cuando perdí la voz por primera vez, pensé en el suicidio. Hubo una vez en que me metí la pistola en el paladar y no funcionó. ¿Qué más señal pude haber pedido de que no era mi momento y de que no era mi momento y de que algo más hermoso venia?”, dijo en entrevista al programa Primer Impacto.

Enfermedades

Para la celebración de sus 50 años como artista, en 2013, el cantante ofreció una serie de conciertos en el Teatro Metropólitan, para los cuales tuvo que prepararse mental y físicamente. Tuvo que someterse a una ventilación de pulmones y desinflamar laringe, faringe y tracto digestivo.

En los años 80, el cantante consumió mucho alcohol y se inyectó cortisol para disminuir los niveles de estrés que le generaba las fuertes cargas de trabajo, por lo que médicos tuvieron que ponerle una prótesis, ya que dicha sustancia mató los vasos sanguíneos de su fémur: “se me cayo una pierna, hubo que ponerme una prótesis”, dijo él.

A finales de esa década, fue sometido a varias cirugías en las cuerdas vocales al estar dañadas por el consumo de alcohol, desde ahí, se mantiene alejado de los vicios y excesos.

Desde antes de sus adicciones, José José ya había presentado varios problemas de salud. En 1972, sufrió de un caso grave de neumonía y su diafragma sufrió una parálisis; la enfermedad casi deterioró por completo su voz.

Cáncer

En marzo de 2018 se confirmó la noticia de que el cantante padecía cáncer de páncreas y fue internado en el hospital de Nutrición en la Ciudad de México.

