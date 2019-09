‘Me conoces mejor que yo a mí mismo’; José José a Alex de la Madrid

Acostumbrados como estamos a las noticias falsas, el actor mexicano Álex de la Madrid pensó que la muerte de José José había sido versión errónea más, como las que le habían inventado mil veces. Después, cuando le confirmaron la noticia, se le puso la piel chinita.

"Tuve la fortuna y el privilegio de estar muy cerca de él, de poder platicar con él, de acompañarlo y que me contara cosas muy íntimas. De hacer muchos acuerdos para poder contar esta historia que él tenía tantas ganas de contar", contó De la Madrid en entrevista telefónica desde España.

Para el actor, una muerte de este tamaño deja un vacío muy profundo, pues se trata de un ícono de nuestro país y de muchos lugares del mundo donde José José será recordado como un cantante único e irrepetible.

"Se trata de un ser extraordinario, con una voz y un talento fuera de serie. Me siento muy triste. Supongo que él está ahora descansando y en paz. Tenía una enfermedad que lo acompañó durante muchos años y mucha tristeza y muchas otras cosas", comentó el actor.

Me hubiera gustado que la historia hubiera tenido un final diferente, pero ahora ya está descansando.

Álex de la Madrid y el reto de la bioserie de José José

Para meterse en la piel de José José, Álex de la Madrid habló con 'El Príncipe de la Canción' para prepararse. Tuvieron llamadas telefónicas y le hizo comentarios que, al final, le brindaron seguridad al intérprete para sacar adelante el personaje.

"Estaba complicado porque había muchas opiniones, porque es un personaje tan querido por el pueblo de México que les pertenece. Entonces, se sienten con el derecho de opinar. Pero gracias a su seguridad, a su apoyo y a lo que hablamos, me ayudó mucho. Al estar ahí, en el set, en lo único en lo que pensaba era en las ganas que me daban de contar todo lo que me había dicho. Yo sólo fui un instrumento", remarca De la Madrid.







Según el también cantante, durante la producción de la bioserie pudo "sentir como él me había dicho".

"Él quería que la gente viera la fragilidad que puede tener un hombre, porque en esas épocas tampoco se permitía vivir. Cosas que yo iba logrando convertir y él me iba diciendo: ‘Perfecto, eso está muy bien’", recordó.

"Terminamos en la conclusión que un día me dijo: ‘Creo que me conoces mejor que yo a mí mismo’".

El legado personal de José José

La "herencia" que José José le dejó a Álex de la Madrid se resume, de acuerdo con el actor, en toda la experiencia de haberlo visto muchas veces. En las anécdotas que le compartió al hablarme un poco de su intimidad, de contarle del amor por sus hijos, por sus parejas, por su música.

Álex de la Madrid destacó especialmente la generosidad que José José tenía con sus músicos, con la gente que trabajaba con él, pues durante muchos años le dio de comer a muchas familias.

"Yo me quedo con todo eso. Me siento que ha sido un regalo impresionante para mí todo esto y lo único que me queda es honrarlo", enfatizó.

'Hay que honrar a los muertos': Álex de la Madrid

Ante las expresiones de usuarios de redes sociales que mencionan las adicciones y problemas de salud que padeció José José, Álex de la Madrid se lamenta porque vivimos en un mundo que ni siquiera en momentos como éste genera empatía con el dolor y la fragilidad que representa una muerte, ni por el respeto que merece una persona que tanto le ha dado a México.

"Me parece que cuando hay una muerte nada de eso es importante y hay que honrar a los muertos, y sobre todo con un legado tan importante que deja él con sus canciones, con su música, con su arte; que abarca tantas generaciones y que abarca parte de la idiosincrasia y la cultura de nuestro país. Parece que hay gente que habla desde la ignorancia y ahora es el momento de honrarlo como se lo merece", subrayó De la Madrid.

