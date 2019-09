Frida Sofía arremete contra reportera que afirma que se suicidará

Frida Sofía sigue protagonizando algunas noticias en las redes sociales.

La hija de Alejandra Guzmán no pudo evitar explotar contra los comentarios que hizo la reportera Angélica Palacios, en el que mencionó que Frida Sofía se suicidaría.

La joven cantante utilizó sus redes sociales para enviarle un fuerte mensaje a la reportera, a través de sus historias en Instagram.

"Miren para que toda la gente que piensa que esta vida es divina, que todo el mundo es feliz… cuesta un huevo, atreverse a hacer las cosas, creer en ti, más ahora y en estos días con gente tan cule… tan mala leche, que nada más abre su pin… computadora y se ponen a a hablar mierda y así viven", dijo Frida Sofía.

Desde hace algunos meses, la nieta de Silvia Pinal ha enfrentado todo tipo de críticas, ante los constantes enfrentamiento con su famosa madre y su relación familiar.

La cantante, quien ya suma más de un millón de seguidores en Instagram, quien suele hacer de sus redes sociales, la plataforma para manifestar sus opiniones.

"Angélica Palacios, chin… tu pu… madre, cul… tú eres un diablo, eres un asco de persona que traga un dizque vidente para decir que me voy a suicidar, que ésto es un show, el único show eres tú cabr… No se vale lastimar a le gente así, no se vale que me voy a suicidar, eso no está bien", dijo entre lágrimas.





Al final, un poco más relajada y dispuesta a seguir con su trabajo dijo: "Pero bueno, chin… a su madre. Yo si me voy a subir al escenario digan lo que digan , vendan lo que vendan, ¡ok!".

