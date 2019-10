Gigi Hadid saca de la pasarela a mujer que se coló en el desfile de Chanel

Chanel se sometió este martes a un lifting en la pasarela parisina, donde presentó una colección primavera-verano juvenil y ligera, rica en pantalones cortos, mallas ajustadas, prendas brillantes con tejidos metalizados y falditas de vuelo inspiradas en el cancán francés.

Te puede interesar ver:

Esta nueva imagen va tomando forma meses después del fallecimiento de Karl Lagerfeld, que dejó un poderoso legado de treinta años de creaciones, heredado ahora por quien fuera su mano derecha, Virginie Viard.

El desfile, en el que se presentó la línea prêt-à-porter primavera-verano 2020, se celebró en el Grand Palais, con su emblemático techo acristalado, donde la marca recreó los nostálgicos tejados de los edificios Haussmanianos de París.

Por sus placas desfilaron modelos tan jóvenes que la colección parecía creada para adolescentes. Entre el elenco destacó Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford que acaba de cumplir 18 años convertida ya en top, Gigi Hadid, Rebecca Longendyke, Rianne Van Rompaey y otras internacionales, que además de desfilar tuvieron que intervenir cuando la cómica francesa Marie S'Infiltre se coló en el carrusel final vestida al estilo Chanel.

Here’s the clip of a stranger storming the runway finale @CHANEL #PFW pic.twitter.com/7hPM9uX71O

Sin embargo, la imagen que acaparó la atención de los allí presentes fue la de una espontánea, que logró desfilar con el resto ante la mirada impotente de la seguridad, que no subió a la pasarela para no estropear el espectáculo, por lo que fueron las propias modelos -lideradas por Hadid– las que consiguieron sacarla del escenario.

A post shared by inVoga Living (@invogaliving) on Oct 1, 2019 at 12:32pm PDT

Una surrealista escena de la que los usuarios de las redes sociales han rescatado, colgando vídeos y declarándose fans de la modelo por su valiente acción.

A post shared by LA VIE IN DIOR (@lavieindior) on Oct 1, 2019 at 12:30pm PDT

Omg a woman literally just CRASHED the Chanel finale and @gigihadid just bounced her off stage, what an iconic moment pic.twitter.com/Rsk3dJkwKJ

— Tyler McCall (@eiffeltyler) October 1, 2019