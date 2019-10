Sarita cobró millonaria suma por la exclusiva de la muerte de José José

View this post on Instagram

Siempre estaré a tu lado pase lo que pase. Nunca dejare que te hagan más daño. Sé que nací para estar junto a ti. Te amo demasiado papa ❤️✨ Le doy gracias a Dios porque me regala la oportunidad y el honor de seguir a tu lado mi señor Padre. Gracias por todo lo que haces por mí y por todos! Felicidades a todos los papas en su día 👨🏻🌎🎊 Los amamos mucho! 🙆🏻 Familia, hoy no sólo celebramos a los hombres que nos enviaron a este mundo, si no también celebramos al mejor Padre del mundo, nuestro Papa Dios!! 🙌🏼✨ Por favor tomen 5 minutos para agradecerle por todas las bendiciones que nos da aún no mereciéndolas. Los amo! 💖 ❤️ Si le deseas un #FelizDiaDelPadre a nuestro príncipe. Comenta💬 Que hiciste hoy.