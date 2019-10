Omar Chaparro sufre por sobrepeso y lanza su challenge

Omar Chaparro se suma a los famosos que recurren al público para realizar un challenge y es que el actor ahora porta varios kilos de más debido a un proyecto fallido.

El conductor del programa ¿Quién es la mascara? compartió en Instagram una fotografía de su figura en un antes y después de engordar para un personaje que ahora describe ya no se realizará y tendrá que perder los kilos de más.

"Muchos publican fotos de su antes y después cuando bajan de peso, yo les comparto mi antes y después ahora que subí unos kilitos. En la primera me preparé para la película @todoscaenpelicula y en la última me estoy preparando para Navidad 🎄😋😂 . En cuál me veo mejor? Sean serios, los leo… La verdad le atoré bien y sabroso a la comida para interpretar un personaje a inicios del año que viene, ayer cambiaron lo planes 😱😱😱 y ahora tengo que bajar 15 kilos, no es tarea fácil pero es parte de nuestra chamba de actor, quién se apunta a bajar conmigo??? #OmarChallange", escribió el también cantante.



En la primera foto donde Chaparro luce un cuerpo bien trabajado y esbelto, del personaje que realizó en la película junto a Martha Higareda, "Todos caen", una historia escrita por Cory Brusseau e Higareda, donde buscaban darle un giro a la típica historia de amor. Esta cinta que cuenta con un elenco conformado por Claudia Álvarez, Mauricio Barrientos Diablito, Miri Higareda, Santiago Michel, Consuelo Duval, Édgar Viva, Anabel Ferreira y Eugenio Siller pretende mostrar el empoderamiento femenino pero también lo que sufren los hombres a la hora de enamorarse.

¿Cuánto tiempo le llevará a Chaparro poder recuperar su figura?