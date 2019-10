Noel Schajris disfruta de la música, ya sea de solista o con Sin Bandera

El cantante argentino Noel Schajris trae agenda a full, pues no solo trabaja en el reencuentro que se dio con Sin Bandera, a la prepara alista su proyecto solista y continúa con la exitosa gira 4 Latidos, en donde comparte escenario con Camila.

En entrevista con Publimetro dijo sentirse feliz y agradecido con el público por el cariño que les han brindado desde hace 20 años.

“Estamos muy felices y agradecidos con todo el público, ya llevamos un año girando con 4 Latidos, y desde la nueva etapa de Sin Bandera desde 2016, ha sido un proceso interesantísimo, disfrutando mucho la música. Llevamos un año con sold outs impresionantes, porque originalmente iban a ser 10 o 12 fechas en Estados Unidos, pero empezó a sonar el teléfono y se ha convertido en una gira internacional muy interesante, y todavía este año nos faltan un montón de show en Colombia, Ecuador, y muy agradecido con toda la gente que nos acompaña en los conciertos”.

Con los cambios en la industria de la música, Schajris se siente feliz de poder compaginar sus proyectos tanto personales como con Sin Bandera.

“Eso es muy interesante, porque no se había visto que estuvieras en un grupo y estuvieras sacando música como solista al mismo tiempo y girando con otras bandas. Yo arranqué mi gira en Lima, Perú, y estoy muy agradecido, tengo una banda nueva para el proyecto como solista, está por salir el sencillo Lo mejor de mi, el 18 de octubre, se que les va a gustar”, agregó Schajris.

Hablando de su nuevo sencillo como solista que saldrá el próximo 18 de octubre, señaló que es un sonido que nadie tiene en tiempos actuales.

“El sonido de esta canción los va a sorprender muchísimo, yo no he escuchado a nadie en latinoamérica sonando así, tal vez Paulo Londra tenga un sonido así, pero de la manera que yo interpreto con este sonido no se ha escuchado en latinoamérica, estoy muy orgullosos con la producción, y habla básicamente que al amor hay que accionarlo, muchas veces las palabras no dicen mucho y hay que hacerlo sentir, hay que accionarlo, y también plantear quien saca lo mejor de mi y que es lo que dejo en este mundo”.

Además para cerrar el año ya prepara una sorpresa navideña. “De alguna manera seguiré sacando canciones, hay muchos proyectos se viene el volumen dos de las canciones acústicas, un proyecto de navidad”, concluyó.

El show que presentarán en la Arena Monterrey es un emocionante encuentro de dos iconos de la música en español que han cautivado a distintas generaciones a través de sus letras de amor y desamor, con las que todos se pueden identificar con el talento de: Leonel García, Mario Domm, Noel Schajris y Pablo Hurtado.