El Recodo quiere redefinir el término regional mexicano

Luego de cinco años de ausencia en uno de los escenarios tapatíos más emblemáticos como lo es Fiestas de Octubre, Banda Recodo regresa para celebrar 81 años de trayectoria musical en el Foro Principal del Auditorio Benito Juárez sitio en el que la agrupación sinaloense hará un recorrido por sus éxitos.

“Jalisco ha sido un público muy importante en la trayectoria del Recodo, por eso queremos festejar con los tapatíos y armaremos una gran fiesta sobre el escenario. Entre los invitados estará Julio Precaido”, comentó Mario Alvarado, trompetista de la banda sinaloense.

La agrupación de Don Cruz Lizárraga recién inició una gira por Estados unidos a lado del Mariachi Vargas de Tecalitlán que lleva por nombre 200 Años de música Mexicana, que esperan pueda llegar a México.

Los 17 integrantes de la agrupación suelen estar renovándose en las canciones, pero señalaron que hoy en día debería omitirse el nombre de regional mexicano, por música mexicana.

"Creo que el término regional mexicano está mal aplicado, porque no es una música que nada más se escucha en Sinaloa, porqué la siguen llamando regional, eso está mal dicho,. Se tendría que definir la banda y el norteño. Deberíamos defenderla como música mexicana, porque la exportamos al mundo, debería etiquetarse de diferente manera", compartió Óscar.

A pesar de que se dice que las bandas están en constante pelea por acapar el público, Mario Alvarado comentó:

"No hay competencia entre bandas, sólo sumamos. No falta quien grite: 'Arriba determinada banda', y no nos molesta, esto lo empezamos para que surgieran las demás bandas y hacer el caminito. Mucha gente que no está en este medio dice que estamos agarrados del chongo. La Banda MS está en buen momento, así lo estuvo La Arroladora, pero queremos que el género perdure muchos años y no desaparezca como la tecno banda, el tribal o duranguense".

El vocalista Giovanni Mondragón añadió que les gusta hacer música de todo tipo de géneros.

"Nosotros no le decimos no a nada y compartimos el arte, que no está peleado con ningún género. Hace unos años tuvimos que cantar en inglés, algo de Pink Floyd, y a pesar de que no hablamos inglés, no nos rajamos, nos adaptamos a lo que sea".



A la par del tour con el Mariachi Vargas, el Recodo continua con su gira 2019 por Estados Unidos y República Mexicana haciendo promoción a su más reciente disco 80 Años entre amigos producción en la que la Banda grabó sus más grandes éxitos al lado de artistas como: David Bisbal, Carlos Rivera, Sebastian Yatra,Timbiriche, Luis Fonsi, Tucanes de Tijuana, Gerardo Ortiz; con este último grabaron el tema Mi vicio más grande de la cual el pasado 20 de septiembre estrenaron el video al lado del artista, sencillo que están promocionando y que ha tenido gran aceptación por el público.

En Guadalajara

5 de octubre a a las 20:00 horas en el Foro Principal de las Fiestas de Octubre de Guadalajara.