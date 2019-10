Abbey Road de los Beatles al número 1, 50 años después

Ringo Starr lo describe como algo muy genial. Paul McCartney como algo "difícil de creer". La reedición de Abbey Road, el último disco grabado en estudio por los Beatles, se posicionó esta semana en el número 1 de las listas británicas, y estableció un nuevo récord en la historia del grupo.

Con este hecho, Abbey Road estableció un récord que puede ser muy difícil de superar en Reino Unido. Es el disco que más ha tardado en volver al número 1 en la lista oficial: nada más que 49 años y 252 días. La primera vez que se posicionó en el número uno permaneció en la cima durante 17 semanas; del 29 de septiembre de 1969 al 31 de enero de 1970; un día después que grabaron el concierto en la azotea de las oficinas de Apple Corps, su compañía discográfica.

Solamente los Beatles pudieron superar a los Beatles. Anteriormente, el récord del disco que más ha tardado en volver al número 1 en la lista oficial pertenecía a la reedición del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que tardó 49 años y 125 días para volver a encabezar la lista; esto en junio de 2017.

IWant you. how cool is that love peace and love. 😎✌️🌟❤️🥦🎶🎵🍒🦏☮️ pic.twitter.com/wq3t5zJSnx

— #RingoStarr (@ringostarrmusic) October 4, 2019