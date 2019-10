Edith Márquez participará en homenaje de José José en México

Edith Márquez reveló que fue invitada para ser parte del homenaje a José José que se realizará en México.

“Están organizando un homenaje para José José y estoy deliberando qué canción podría interpretar. La verdad, no tengo muchos datos al respecto, no sé qué artistas vayan, a mí me están invitando y me da muchísimo gusto”, mencionó Edith en entrevista para Publimetro.

Sin embargo, negó saber más detalles sobre esta ceremonia para despedir a El Príncipe de la Canción.

En este sentido, la originaria de Puebla destacó que José José dejó un legado sumamente importante en el mundo de la música.

“En la industria musical, creo que no hay ni habrá otro como José José, con ese sentimiento que demostraba en sus canciones. Lo que más me impresionaba de él era su forma de interpretar y el aire que tenía para las notas. Realmente él influyó mucho en mi carrera y yo creo que también a todos los intérpretes que tenemos la dicha de seguir escuchando sus canciones, con ellas hemos llorado, nos hemos enamorado, influyó también para saber que una carrera no es fácil de lograr”, aseguró.

Edith Márquez cantará por primera vez con orquesta sinfónica

Edith Márquez confesó estar muy entusiasmada por su próxima presentación en el Teatro Metropólitan, pues por primera vez cantará a lado de una orquesta sinfónica. Se trata del Concierto con Causa que organiza la Fundación MVS Radio con el fin de recaudar fondos a favor de niños con discapacidad auditiva.

“Cada año se realiza este concierto con diferentes artistas, esta vez me tocó a mí y les agradezco mucho por esta invitación y también de poder contribuir con un granito de arena a esta causa. El concierto es con la sinfónica de la ciudad de Puebla, lo cual me da mucha ilusión porque nunca he cantado con una sinfónica”, afirmó Edith Márquez, quien cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en los escenarios principalmente en el género regional mexicano.

Asimismo comentó que aunque es la primera vez que cantará con una orquesta sinfónica seguirá manteniendo su estilo.

“En esta ocasión no contamos con ningún invitado pero nos estamos preparando mucho para que este concierto sea de buen buena calidad porque así lo exige y vamos a ensayar con la orquesta días antes (…) Musicalmente va a cambiar mucho el tempo y los arreglos pero vocalmente nada, se tiene que cantar como son las canciones y me encanta la idea de hacer este concierto, es una experiencia nueva”, dijo la cantante de 46 años de edad.

Edith también mencionó que hoy en día se encuentra muy contenta por el gran recibimiento que ha tenido su gira Contigo Tour, con la que se ha presentado en diversos estados de la República Mexicana. Además reveló que el próximo año estará llena de proyectos nuevos que impresionarán al público.

“Ahorita estoy muy enfocada en el Contigo Tour y faltan varias presentaciones de aquí a diciembre, entonces seguiré trabajando en eso. Actualmente quiero darle más vida al disco Contigo, por lo que es muy pronto para pensar en otro disco porque realmente le está yendo increíble. El tema de Tú me obligaste que después hice con la banda El Recodo a dueto es muy exitosa, es una canción que funcionó muchísimo principalmente en Estados Unidos y hay muchos planes para el próximo año, vienen muchos cambios, cosas que sé que a los medios de comunicación y al público les van a encantar pero ya en su momento se las contaré”, adelantó.

