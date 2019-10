VIDEO: Justin Bieber se burla de Taylor Swift drogada

Hubo algo de mala sangre entre Justin Bieber y Taylor Swift después de que su manager y amigo cercano Scooter Braun comprara los derechos de todo el catálogo de su álbum en junio. Ahora Justin se burló de nuevo de la cantante.

La madre de Taylor Swift, Andrea, la filmó en secreto justo luego de salir de cirugía mientras se encontraba aun bajo los efectos de la anestesia y se lo dio a Jimmy Fallon para que lo pusiera en The Tonight Show durante la aparición de su hija el 3 de octubre. Justin se burló de cómo una mareada Taylor gimió por un plátano y se preguntó dónde estaba su cabeza.

Su esposa, Hailey Baldwin, filmó a su esposo de 25 años desde el otro lado de su cocina minimalista durante una transmisión en vivo de Instagram el 6 de octubre. Estaba al otro lado de la habitación cuando gimió: "No es el plátano lo que quería". mientras que se podía escuchar a Hailey riéndose y diciendo: "Eso es muy gracioso". Luego agarró un poco de fruta y gritó "No tiene cabeza", similar a lo que Taylor dijo sobre el plátano en su video posterior a la cirugía.

