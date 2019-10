Luisito Comunica dentro del Penal del Topo Chico

Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido en las redes sociales como Luisito Comunica, y reconocido por sus múltiples viajes alrededor del mundo, llegó a la Sultana del Norte, para visitar el ahora extinto Penal del Topo Chico.

El Youtuber mexicano más famosos en internet, compartió en su cuenta de Instagram historias con lo que fue encontrando durante su visita.

“Hoy empezamos muy temprano, nos vamos de viaje, aquí local, aquí en corto, para hacer unas grabaciones de un video que va a estar perron, que va a estar bueno, a adarle. Me encuentro aquí porque vine a grabar la cárcel del Topo Chico, en Monterrey, que fue clausurada la semana pasada, apenas tiene 7 días de haber sido clausurada, entonces todo está muy fresco. Esta era una celda donde vivían pacientes con alguna enfermedad mental, con algún trastorno psicológico, y todo está muy fresco, esto se cerró hace apenas una semana”, explica el youtuber en sus historias de Instagram.

Luisito quien cuenta con 26.9 millones de suscriptores en Youtube y 14.8 millones en Instagram, expresó su sentir y sorpresa al encontrar hasta animales muertos en las celdas.

“Todo esto lo van a ver mucho más detallado porque estoy grabando video, pero miren tenemos mucha ropa, ¿eso de ahí es una rata?, y muchísimas imágenes de la santa muerte. Estas otras son celdas más convencionales, por así decirlo, estas si no han sido nada modificadas, están igualitas como estaban las camas, como estaban los barrotes incluso los adornos de los reos. Me llama mucho la atención como tenían sus celdas pintadas a su manera, con sus colores, sus figuras, sus posters y altares por doquier. De los cepillos de dientes hacían armas, miren como esta afilado este cepillo, por eso es que hasta meter un cepillo de dientes a la cárcel era un contrabando no del todo sencillo”, comparte el instagramer a sus seguidores de la red social.

Lo que llamó la atención es que las visitas al lugar fueron suspendidas desde la semana pasada por la búsqueda de posibles fosas clandestinas, sin embargo se le permitió al influencer la entrada y la grabación de imágenes para su canal de youtube.