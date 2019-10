Así fue el debut de Alex Fernández en el palenque de GDL

Alex Fernández, hijo de Alejandro y nieto de Vicente Fernández, realizó su primer concierto en el Palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara, ante casi tres mil personas, la madrugada del domingo.

Acompañado de su madre América Guinart, y sus hermanas América y Camila, así como familiares, el llamado El Heredero pasó su primer prueba en un concierto en vivo.

“Mi abuelo no pudo venir, mi papá tampoco, está trabajando. Me mandaron la bendición, ellos son mis angelitos y siempre van a estar cuidándome la espalda. Hay mucha felicidad es un momento importante no sólo para mi carrera, sino de mi vida y era importante hacerlo. Mi Cuquis (abuela) no pudo venir porque está en Estados Unidos”, dijo Alex Fernández antes de salir al ruedo del palenque.

Mientras que América Guinart, madre de Alex, señaló que estará al pendiente de su carrera.

“Todavía no me cae el veinte al 100% de que en esta ocasión sea él, el que vaya a salir. Se siente diferente porque con Alejandro (Fernández) venía y me sentaba a ver el show, acá lo vivo como mamá. Su papá le deseo mucha suerte, y que esa ropa que usaba era especial para la familia”, agregó América, madre de tres de los cinco hijos de El Potrillo.







Alex Fernández refresca el sonido del mariachi

Alex Fernández salió puntual al escenario acompañado sólo del mariachi Nuevo Azteca e interpretó 30 canciones que fueron éxitos de Vicente y Alejandro Fernández, además de Juan Gabriel y Joan Sebastian, entre otros compositores.

“Preparamos algo especial. Les agradezco mucho el apoyo y que sean mis padrinos en mi carrera, sobre todo estar en mi casa (Guadalajara). Preparamos un concierto tan chingón que se van a cagar”, fue parte de la bienvenida que provocó risas entre los asistentes.

Mal momento

Tal como le ocurrió a Alejandro Fernández hace dos años en un concierto de Puebla, donde al tomar la bebida del público casi vomita en el escenario, así le pasó a Alex que también estuvo a punto de vomitar en el escenario del palenque, pero que sólo quedó en un pequeño incidente, del cual dijo: “se me atoró algo”.

Lo bueno

Brindó dos horas y 15 minutos de concierto ante la ovación de la gente. Al final señaló que seguiría el lema de su abuelo: “Mientras la gente no deje de aplaudir, yo no dejaré de cantar”.

Utilizó el traje de charro de su padre cuando se casó con su mamá, como un amuleto de la suerte.

Permitió que la gente se le acercara para tomarse la foto o recibir flores

Dominó el escenario y se movió para todos los sectores

En la cuestión vocal demostró la fuerza de su voz

Entregó un moño rosa a su tía Vero, como una forma de reconocer la lucha contra el cáncer de mama

El cantante complació a los asistentes y brindó tres temas extras, lo que generó una ola de aplausos hacia Alex

Lo malo

Responder en inglés o hacer comentarios en ese idioma para hablar con la gente

Se adelantaba al mariachi, lo que parecía que cada uno iba a ritmo distinto

Le falta controlar más los tonos y la voz

Aún falta encontrar su propio estilo al cantar, para evitar las comparaciones









