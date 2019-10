Billy Idol desató los demonios en el Festival Coordenada

El Festival Tecate Coordenada estrenó la nueva sede de la explanada Akron este fin de semana, y ofreció un espacio amplio para disfrutar del maratón musical durante los días 18 y 19 de octubre.

El festival cerró con buenos números su sexta edición, con la participación de bandas como Billy Idol, The National, Ska-P, Santa Sabina y Caballo Dorado, que cerró con un baile masivo del tema Payaso de rodeo.









Publicidad









Fueron 45 bandas en cuatro escenarios, provenientes de México, Argentina, España, Estados Unidos, Japón, Brasil, Colombia, Noruega, Uruguay e Inglaterra, que compartieron sus proyectos musicales ante casi 20 mil personas por día.







Publicidad







La lluvia de este sábado no impidió que los ánimos se calmaran o la gente sintiera ganas de bailar.

Uno de los más esperados de la noche fue el legendario Billy Idol, que terminó sorprendido su actuación, ante la respuesta del público.

Cuando comenzó el tema Dancing with Myself, el músico desató los demonios, lo que provocó el baile.

“¡Guadalajara, Guadalajara!” cantó entre sus canciones, y no dejó de interactuar con la gente. Vinieron covers como LA Woman, original de The Doors, en donde cambió la letra a Mexican Woman. Siguió Eyes without a Face, Your Generation para llegar al clímax al interpretar Rebel Yell.

La velada sabatina finalizó con The National, otra banda que debutó en Guadalajara; además del baile masivo con Caballo Dorado.





Publicidad





Confirman edición 2020

El Festival Coordenada regresará en 2010 para celebrar su séptima edición en Guadalajara.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: