¡Denuncia discriminación! Niegan entrada a Rodrigo Vidal en antro de Acapulco

El actor Rodrigo Vidal celebró el cumpleaños de su mamá en el puerto de Acapulco, por lo que decidieron ir a un centro nocturno, sin embargo pasaron una mala experiencia.

Rodrigo, su esposa y su madre quisieron entrar al famoso Baby’O, sin embargo los llamados "cadeneros" nunca les dieron el acceso, según explicó en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Junto al clip, el actor escribió:

A través de un comunicado emitido por su oficina de prensa este, Rodrigo Vidal aseguró que fue víctima de humillaciones y maltrato verbal por parte de las personas encargadas de permitir el paso al antro.

“Esperaron durante tres horas para poder pasar, al inicio creían que era porque había mucha gente, luego al preguntar los cadeneros (el personal que custodia la entrada) no les daban ninguna explicación, sólo se volteaban a ver entre ellos y se reían, hasta que a las 2:30 AM. cuando ya no había nadie afuera del bar, se dieron cuenta que estaban siendo víctima de un total grado de discriminación”, se puede leer en el comunicado.

Y se agregó, “más que una denuncia, el actor quiere hacer conciencia de que este tipo de acciones no pueden seguir en nuestro país, causando actos negativos y haciendo daño moral y emocional a las personas. El actor espera que se haga del conocimiento público este acto de discriminación y las autoridades tomen cartas en el asunto contra el Bar Baby ‘O”.

