Los 'Locos Addams' regresan con película animada

Diversas generaciones han crecido con la historia de los Locos Addams, desde la serie de 1964 hasta las películas noventeras protagonizadas por Anjelica Huston y Raúl Juliá. Pero en esta ocasión, esta peculiar familia regresa en una película animada con el fin de conquistar a las nuevas generaciones y aprender a aceptar las diferencias.

Te puede interesar:

La fuerza es intensa en el Museo Estelar, hogar de la colección más grande de Star Wa

En entrevista con Publimetro, Susana Zabaleta, Gloria Aura y Roberto Pissano quienes prestaron sus voces para los personajes de Morticia, Merlina y Homero Addams respectivamente, coincidieron que esta cinta expone los valores familiares en un mundo cada vez más superficial.

“Esta historia es icónica desde hace 55 años, la cual muestra a esta familia rara con la cual todos nos sentimos identificados porque todas las familias son raras, no existen las familias normales. Esta película está hecha para que todos de identifiquen con ella porque estoy segura de que todo el mundo quisiera ser un Addams en algún momento, ya que sea en la adolescencia como Merlina que se vuelve insoportable o como Homero, que es un esposo amoroso”, explicó Susana Zabaleta.

Para Gloria Aura el principal mensaje de esta película es abrazar las diferencias. “La dinámica familiar de los Addams termina siendo un buen ejemplo para todas aquellas familias que se proclaman normales. Esta historia muestra lo importante de ser auténtico, de quererte y aceptarte como eres, pues los Addams han dado hasta la vida por defender su identidad, entonces eso no van a cambiar y no se van a adaptar a lo que es el mundo hoy en día, ellos viven esa realidad y la defienden”, afirmó.

Asimismo destacó el gran valor de los Addams es que siempre han defendido sus valores. “Es una familia errante que han sido perseguidos y tienen esa traición de defender esos principios y valores que ellos está convencidos de que es lo normal, es un gran mensaje para que las nuevas generaciones aprendan de esta familia esos valores, de la congruencia, del amor por sobre todas las cosas”, dijo.

Morticia más que un personaje para Zabaleta

Susana Zabaleta, Gloria Aura y Roberto Pissano también formaron parte del musical Los Locos Addams, que se presentó hace cinco años en México, por lo que aseguraron que tienen una conexión especial con estos personajes, principalmente Susana Zabaleta, quien desde pequeña ha formado parte de esta maniática familia.

“Yo no me identifico, yo soy Morticia Addams. He sido parte de esta familia desde que soy niña, primero interpreté a Merlina y siempre quise personificar a Morticia porque creo que ese personaje es parte de mí, es parte de mi esencia, de mi ser. Es esta mujer que tiene su matriarcado en la familia, donde ella decide qué comer, dónde, cuándo y hace creer que el hombre lo decide todo”, destacó la actriz de 55 años de edad.

Gloria Aura ama el humor negro de Merlina

Mientras que Gloria Aura mencionó que, aunque no parezca, tiene mucho en común con Merlina “Pensé que no me identificaba en nada con Merlina pero en el fondo sí, para empezar a mí el humor negro me encanta, es una pequeñita muy astuta y siempre consigue lo que quiere, es lo que me encanta de ella, he aprendido mucho de ella y de esta familia porque tienen particularidades que todos deberíamos apreciar”, aseguró.

Pissano admira a Homero

El actor La afirmó que Homero es uno de los personajes más entrañables de la historia y lo admira por su amor y dedicación con su la familia.

“La historia de los Addams la conocía desde niño en la televisión y el acercamiento que tuve fue cuando coincidimos en el musical de los Addams, que mientras te adentras en la historia conoces mejor la forma de pensar de esta familia que son como raros para la mayoría de la gente pero que en el fondo es gente noble, auténtica. Homero es un personaje maravilloso porque es muy dedicado a su familia”, señaló.

¿De qué se trata?

Ahora los Addams viven en un antiguo manicomio en ruinas en la cima de una colina rodeada de niebla en Nueva Jersey. Sin embargo, deberán enfrentarse a la visita de su extensa familia para el Sabre Mazurka de Pericles, una ceremonia de rito de iniciación para demostrar que está listo para convertirse en un hombre. Además deberán enfrentarse a la malvada decoradora de interiores, Margaux Needler. La película se estrena el 25 de octubre en México.

También puedes ver: