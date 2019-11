Jonas Brothers contagiaron su felicidad a los tapatíos

Jonas Brothers provocó todo tipo de caos e histeria a su llegada a Guadalajara, la última ciudad de su Happiness Begins Tour.

Desde las seis de la tarde el tráfico vial fue una constante de la carretera a Chapala hacia la Arena VFG, lugar donde los hermanos Jonas presentaron el último show de la gira por México.

Los tapatíos casi hicieron dos horas y media hacia la Arena VFG, un viaje que normalmente se hace en 5o minutos.

La lluvia también provocó algunos problemas para la llegada de la gente a la arena, en su mayoría adolescentes.

A las orillas de las inmueble ubicado dentro del rancho los Tres Potrillos, se observaba un gran número de padres de familia que decidieron sentarse para esperar a su hijas e hijos que ingresaron a ver el regreso de los famosos cantantes a Guadalajara.















Publicidad















Los Jonas Brothers salieron puntuales al escenario, a las 21:30 horas, Kevin, Joe y Nick aparecieron en el gran escenario baja una gran ola de luces robóticas y pantallas gigantes.

Este sábado 2 de noviembre se presentaron en concierto como parte de su gira Happiness Begins Tour ante poco más de 12 mil personas, la mayoría adolescentes que demostraron su admiración y no dejaron de gritar durante todo el concierto.

Fueron 20 temas las que interpretaron, en el que incluyeron los nuevos temas como Cool, Strangers o Only Human que fueron las primeras del concierto.

Los hermanos traían a su banda integrada por cinco músicos y dos coristas, además de una gran producción en luces robóticas y pirotecnia.

Jonas Brothers asumen su madurez

Ahí ofrecerieron un set más intimo con temas como Used to be y Fan request.

Al final, fue Joe Jonas quien tomó una bandera mexicana y corrió por todo el escenario, a manera de agradecimiento.

Convivencia en Guadalajara

Kevin, Joe y Nick llegaron muy temprano a la Arena VFG para recibir a las cien personas que pagaron su meet and greet para conocerlos en persona.

Además, se dieron tiempo para jugar detrás del escenario tendiendo como vecino a Vicente Fernández.





Publicidad





TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: