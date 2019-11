Apio Quijano disfruta su versatilidad

Héctor Quijano, mejor conocido como Apio es parte del grupo Kabah; también ha trabajado como conductor y además es pionero de la dermopercepción.

Se enfocó en la medicina alternativa estudiando flores de Bach, fisionomía, anatomía, nutrición, iridología, programación neurolinguística, homeopatía, auriculoterapia y herbolaria en la Universidad Holística de México.

Apio Quijano vive al día su carrera, la cual suma más proyectos en la música y televisión.

“Tomo las oportunidades que me gustan y gracias a Dios han llegado a mis manos buenos proyectos. Por ahora, hay mucho trabajo en la recta final de los 90's Por Tour y con Kabah, eso me pone muy contento”, señaló Apio Quijano.

El cantante, escritor, conferencista, experto en moda y conductor ha demostrado sus diferentes facetas, incluso se ha convertido en villano en algunas emisiones, como Este es mi estilo de TV Azteca.

“Me gusta mucho el mundo de la moda y creo que tengo el conocimiento para poder aportar. Desde que colaboraba para hacer el vestuario de Kabah, y después con la espiritualidad, eso me conectó con la parte de colores, la psicología de color, de cómo nos afecta y ahí a la gente le empezó a gustar mi estilo".

"El ser juez, por un lado, es un compromiso muy importante, pero también contigo mismo y con la televisión abierta que es rudísima, porque te observa todo el mundo y cualquier cosa puede ser usada en contra. Soy un villano pero siempre todo está bien fundamentado y le pongo algo de comedia para que no se escuche tan rudo [risas]".

"Como Apio Quijano, soy divertido, no soy una persona mala, hiriente, agresiva o una persona negativa. Trato de ser una persona directa y sin filtros”.

El también blogger ha sido autor de libros, como 365 Tips Para Cambiar Tu Vida, Mirada Mágica, Despierto En Mí y Sueña Que Tienes Alas.

“Empecé a los 14 años con Kabah, ya tengo 42 años y tengo 28 años de carrera… ¡Caray! Ya me han robado, he tenido éxitos, buenos momentos y fracasos; me he caído, levantado, llorado, extrañado. Tengo cuatro libros, soy conferencista, cantante, conductor, así que ha sido una larga carrera y nadie puede decirme que no la conozco.

Kabah

Apio Quijano habló sobre los proyectos con Kabah: “Viene un proyecto sumamente interesante y ambicioso, que creo que los vamos a sorprender; además, me entusiasma ya empezarlo, pero será hasta el próximo año, muchas cosas hay en puerta”.

El lifestyle blogger confesó que gusta compartir consejos y formas de cambiar la vida diaria.

"Hoy en día estoy entusiasmado con mi carrera. Los seres humanos cuando empezamos una proyectos tenemos tantas expectativas de que funcione, porque queremos ser muy fregones, pero todo dependen de ti. Amo ser el malo de pronto, es chistoso cuando eres ser un ser luz y debes de ser el perfecto y malo, alguien lleno de matices".

