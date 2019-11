5 Conciertos para cerrar el 2019

Café Tacvba

La agrupación liderada por Rubén Albarrán se alista para celebrar sus primeros 30 años de andar girando por la escena del rock nacional y latinoamericano.

Disco tras disco la banda ha ido trazando su éxito, desde 1989 el cuarteto se dedicó a llevar su proyecto musical a diversos bares de la ciudad de México y Cd. Satélite. Para 1992 lanzaron su disco debut homónimo y dos años después el álbum Re. Posteriormente llegó Avalancha de Éxitos; su cuarto trabajo fue doble y llevó por nombre Revés/Yo Soy.

También cuentan con un par de documentales oficiales: Seguir Siendo y El Objeto Antes Llamado Disco. Este 2019 dieron vida a su segundo disco Unplugged.

Fecha: 7 de diciembre

Lugar: Foro Sol

Hora: 21:00 horas

Caifanes

En este 2019, la banda de Saúl Hernández ha dado 19 conciertos ante un poco más de 300 mil personas. La pasión y entrega con las que la gente escucha y corea los temas de Caifanes permanecen intactas; esa conexión sigue siendo tan poderosa hoy como en su inicio. Para los jóvenes su música es nueva; para los mayores esas canciones son ya parte de la banda sonora de sus vidas. Además de sus éxitos, los asistentes podrán escuchar los nuevos temas en los que están trabajando –como Heridos, que estrenaron a principios de este año.

Fecha: 29 de noviembre

Lugar: Palacio de los Deportes

Hora: 21:00 horas

Molotov

Con más de dos década de vida dentro de la escena del rock mexicano, Molotov grabó su primer material Unplugged en mayo de 2018 en el cual incluyeron temas como: Here we kum, Amateur, Voto latino, Frijolero, Gimme tha power, Mátate teté, Marciano, así como dos nuevos temas: Dreamers (escrito por Randy Ebright) y Muerte (escrito por Tito Fuentes).

Paralelamente, Molotov se encuentra haciendo promoción de su nuevo CD-DVD en vivo ¿Dónde Jugarán Lxs Niñxs? que grabaron desde el Palacio de los Deportes y con el que festejaron sus primeros 20 años. Esto es sólo un poco de lo que ofrecerá la banda en su próximo concierto.

Fecha: 7 de diciembre

Lugar: Teatro Metropólitan

Hora: 20:00 horas

Christina Aguilera

Tras finalizar su residencia exclusiva en Las Vegas y sus fechas en Europa, Christina traerá The X Tour a México, con tres conciertos exclusivos en el país. La diva presentará éxitos como Dirty, Genie in a Bottle, Ain’t No Other Man, Fighter y otras favoritos de los fans, así como temas de su aclamado álbum de estudio de 2018, Liberation.

Fecha: 7 de diciembre

Lugar: Palacio de los Deportes

Hora: 20:00 horas

Serrat y Sabina

Los dos astutos artistas, con sus canciones, música, chistes y bailecitos, vuelven con la gira No hay dos sin tres. Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina regresan juntos siete años después del tour Dos pájaros contraatacan, y doce después de Dos pájaros de un tiro, de 2007. La gira de estos cantautores pasará por Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile, antes de llegar a la Ciudad de México.

Fecha: 29 y 30 de noviembre, y 9 y 10 de diciembre

Lugar: Auditorio Nacional

Hora: 20:00 horas