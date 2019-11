Ariana Grande está enferma y podría cancelar su gira

Ariana Grande afirmó que en los últimos meses ha tenido problemas de salud que la podría llevar a cancelar su gira.

La artista de 26 años, que actualmente se presenta en su Sweetener World Tour, compartió varias publicaciones sinceras en sus historias de Instagram el sábado, informando a sus fanáticos que se ha sentido enferma por "más de tres semanas en este momento" y posiblemente tenga que cancelar los próximos shows.

"Hola mis amores, así que todavía estoy muy enferma. He estado enferma desde el último show de Londres. No sé cómo es posible, pero todavía me duele tanto la garganta y la cabeza. Sueno bien, tengo mucho dolor y es difícil respirar durante el espectáculo ", escribió en un largo mensaje. "Realmente no sé qué está pasando con mi cuerpo en este momento y necesito resolverlo".

Ariana Grande también compartió varios videos de sí misma explicando su condición actual.

"Hola a todos, tengo una actualización de salud rápida, acabo de terminar mi programa en Charlottesville y he estado enferma desde el último concierto en Londres", comenzó. "He estado tosiendo y tuve esto como una loca infección de seno que no ha desaparecido en mucho tiempo. No he podido mejorar realmente y esta noche, durante el show de esta noche, mi cabeza estaba realmente dividida y pesada y mis glándulas realmente dolían y estoy tratando de averiguar qué está pasando".

La cantante de "7 rings" dijo que visitará a un médico para tratar de aprender más sobre su condición actual.

"Tengo miedo de tener que cancelar algunas cosas, así que esto es solo una advertencia de que no sé qué está pasando con mi cuerpo, y estoy realmente decepcionada y asustada por qué no puedo mejorar porque han pasado más de tres semanas en este momento ", agregó Grande.

