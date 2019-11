Jaydy Michel y Rafa Márquez dan rienda suelta a sus deseos

View this post on Instagram

Anoche pude disfrutar de un espectáculo lleno de luz y música que resalta la tradición mexicana que rinde homenaje a la vida de nuestros seres queridos que ya se han ido. Una tradición que viene de nuestros ancestros y trata que recordarlos siempre con respeto y cariño. Una tradición marcada por el colorido alegre y la música de nuestra tierra. Nada de rituales extraños, como algunos podrían pensar, y nada de cultos raros, al contrario, es simplemente recordar que existieron personas que amamos y ya no están entre nosotros físicamente pero su recuerdo vive eternamente… #VivaMéxico #Calaverandia #TradicionesMexicanas