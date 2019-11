Erika Zaba revela cómo se comió su placenta

Eika Zaba se encuentra en una de las etapas más felices de su vida tras dar a luz a su hijo Emiliano, quien a penas tiene dos semanas de nacido. Por esta razón, la integrante de OV7 compartió su experiencia como madre primeriza en su canal de YouTube donde también explicó cómo se comió su placenta.

También puedes ver:

La cantante ha publicado dos videos en su canal de YouTube explicando cómo vivió el parto y cómo han sido estás semanas.

"Ya tiene dos semanas y ha cambiado mucho de la primera semana de nacido a ahorita, la primer semana dormía todo el tiempo, ni si quiera abría los ojos, dormía, comía. Ahora esta segunda semana ya abre mucho los ojos, está muy pendiente", explicó Erika.

Asimismo afirmó que una de las mayores complicaciones que tuvo fue cambiar pañales.

"A la hora de cambiarle e pañal son unos gritos pero gritos, se enoja muchísimo (…) Tengo que confesar que puse muy malos pañales las primeras veces, entonces cuando se hacía pipí se batía toda la espalda", confesó. Pero eso no fue todo, pues también mencionó que no ha podido lactar.

Asaltan a Erika Zaba y a su esposo en la CDMX Por medio de su cuenta de Instagram, el esposo de la integrante de OV7 pidió a las autoridades capitalinas garantizar seguridad

Se come su placenta

Erika también se unió a las famosas que se han comido su placenta como Anahí. Durante el video indicó que aunque ella quería comerse su placenta directamente optó por hacerla en pastillas, lo cual le ha ayudado a no sentirse tan cansada.

"La persona a quien contacté para esto no pudo dármela cruda, porque mi intención ya saben que era tres días después del hospital tomarme shakes crudos con alguna combinación, esa era mi idea, no lo pude lograr porque a las personas que contacté sólo hacían pastillas deshidratadas (…) Son cuatro pastillas al día, esto sí me ha ayudado muchísimo para la energía porque a pesar de que no duermo, en el día la verdad es que no estoy tan mal", señaló.

Aquí el momento…

También puedes ver: