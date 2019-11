Ninel Conde se ríe de lo bueno y de lo malo... también

Mujer polémica, rodeada de escándalos y constantes críticas en las redes sociales, la han convertido en un ícono. Ninel Conde, ya aprendió que hay que tomar las cosas de manera positiva y sacarle provecho, por eso el Bombón Asesino está lleno de planes para el 2020, con un agenda llena de trabajo.

“Realmente he tenido muchas críticas positivas y de lo negativo, pues tomo lo que me sirve y lo que no, lo desecho. Guardo en casa una gran compilación de chistes, memes y cosas que se han creado con mi nombre para hacer un libro o algo así”, compartió Ninel Conde.



Aclaró que es una mujer que le gusta reírse de la vida y pese a los comentarios que se han hecho de sus cirugías, aspecto físico o de sus equivocaciones al hacer comentarios, todo lo toma con filosofía.

“Al principio no fue agradable, eran cosas que yo no había dicho o les agregaban, pero después lo tomé con cierta filosofía… Que me perdone Pepito, porque lo desbanqué por un largo tiempo [risas]. Si me río mucho de los chistes que hacen con mi nombre, cuando estuvo el tema era sorprendente ver cómo surgían comentarios que se supone yo hacía. Tengo que aprovechar el momento y la creatividad de la gente, por eso mi nombre está registrado, así que todo lo que se publique sobre Ninel Conde es de mi propiedad”.

Ninel Conde finalice un año productivo dentro de la música y la actuación.

“Sigo trabajando en conciertos y presentaciones especiales. Además, estoy feliz de participar en la séptima temporada de El señor de los cielos, en la que hago el personaje de Evelina. Seguiremos con teatro y la música, pero también quiero desarrollar más la faceta de empresaria”.

La cantante confesó que ha cometido muchos errores, pero también se ha levantado para ver por su familia.

“He tenido grandes experiencias en mi carrera, sobre todo con el reconocimiento de la gente y su aplausos. Soy una actriz muy aventada, si hay personajes que requieren mucho trabajo, pues ahí estamos”.

Críticas a su físico

Ninel Conde ha sido tendencia en redes sociales, por el tema de su físico.

“A lo largo de mi carrera a aprendí a no tomar en serio los comentarios hacia mi persona, porque si no viviría en depresión o enojada. Por ahora, me burlo de mi misma, y si me dicen que tengo 80 cirugías plásticas, está bien, tengo 80. Evito enfrentarme en las redes sociales, porque así como tengo mucha gente que me quiere, tengo otro tanto de haters, pero la vida es para disfrutarla y ser feliz. Si piensan que mi rostro está transformado, está bien; si piensan que estoy muy delgada, está bien; al final, yo me siento bien con lo que soy”.

