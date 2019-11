FOTOS: Revive los mejores momentos del Corona Capital 2019

La décima edición del festival Corona Capital2019 logró reunir a 180 mil personas durante sus dos días en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En esta fiesta musical, considerada una de las más importantes del país, los asistentes pudieron disfrutar de bandas y músicos emblemáticos como Franz Ferdinand, The Stokes, Travis, Billie Elish, entre muchos otros.

Durante el primer agrupaciones como The Strokes y Franz Ferdinand se presentaron en el escenario principal del Corona; Two Door Cinema Club y Travis en el Corona Light; Weezer y Phantogram en el Doritos; Nick Murphy F.K.F Chet Faker y Dirty Projectors en el escenario Levi's, y The Japanese House en el Seat, todos ellos lograron hacer vibrar a los miles de asistentes.

La banda escocesa Franz Ferdinand impactó con su inigualable sonido. Pero quienes realmente causaron polémica fueron The Strokes, principalmente, su vocalista Julián Casablancas, quien terminó su presentación media hora antes, pero eso sí, logró complacer a su seguidores con clásicos como "Juicebox", "Reptilia" y "Meet Me In The Bathroom", entre otras.

El dúo neoyorquino Sofi Tukker celebró los 10 años del festival Corona Capital con una presentación inolvidable. Pero el momento del día fue cuando la cantante Sophie Hawley-Weld se arrojó a su público.











También la emblemática banda de new wave originaria de Georgia, The B-52’s impactó con su estilo brillante y colorido.

Billie Elish era una de las más esperadas de este festival, pues la joven de 17 años nunca antes se había presentado en México. Por lo que en punto de las 21:40 horas del pasado domingo, la cantante estadounidense puso a saltar a todos con "Bad Guy".



